سياحة العيد في الإمارات .. 3 خيارات تتصدر قائمة الأكثر طلباً

المصدر: وام

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تحافظ دولة الإمارات على صدارة الوجهات السياحية الإقليمية المفضلة، خصوصاً في فترة المناسبات والأعياد، حيث يتوقع أن تستحوذ على النسبة الأكبر من السياح المتوجهين للمنطقة في إجازة عيد الفطر المبارك.

وتثير الخيارات المتعددة من مناطق الجذب ذات السمعة العالمية اهتمام الراغبين في توثيق فرحة العيد في أماكن استثنائية، وتشمل القائمة العديد من الفعاليات ومناطق الجذب الرئيسية في مختلف مدن الدولة وهنا استعراض لأبرزها.

زيارة المعالم الأيقونية

تشكل المعالم الأيقونية الفريدة أحد أبرز مناطق الجذب خلال الأعياد والمناسبات لما تتضمنه من توثيق فريد للحظات الفرح في وما يضمنه تفرد تلك المعالم كجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، أو أعلى قمة في برج خليفة، أو حتى تجربة فريدة من على قمة جبل جيس، وغيرها العديد.

وتضيف الإمارات بشكل متواصل معالم إضافية لقائمتها الجذابة من المناطق والمعالم الاستثنائية كأكبر مركز تجاري، وأطول بناء، وأطول فندق، وقائمة من التحف المعمارية كمتحفي اللوفر والمستقبل.

تجربة تسوق فريدة

تحافظ خيارات التسوق على مكانته متقدمة في أي جدول سياحي متزامن مع فترة الأعياد، نظراً لخصوصية تلك اللحظات وما يصاحبها من مظاهر فرح وتبادل للهدايا وغيرها من الأجواء الاحتفالية.

ولا يمكن تجاهل سحر التمتع بتجربة التسوق في دولة الإمارات باعتبارها من أهم وأكثر تجارب التسوق متعة واكتمالاً، حيث تنوع خيارات التسوق بين الحديث والقديم والأسواق المفتوحة والمغلقة، وما تتضمنه من أجواء احتفالية وخيارات تسليه إضافة إلى ثراء فريد في قائمة المطاعم العالمية التي توفرها تلك المراكز.

مناطق الجذب الطبيعية

دخلت مناطق الجذب الطبيعية بقوة على قائمة المناطق الأكثر طلباً في الإمارات، حيث تحولت مناطق كجبل جيس، وسد الرفيصة، والمبزرة، وسد حتا، وقائمة طويلة من الشواطئ، إضافة إلى خيارات الرحلات البرية والصحراوية.

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