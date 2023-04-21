حضور قوي لسلوفاكيا في سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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من المتوقع أن تشهد النسخة الثلاثون من سوق السفر العربي 2023 في الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل بمركز دبي التجاري العالمي حضوراً قوياً لسلوفاكيا، التي تخطط للترويج لإقامات القلاع الفندقية والسياحة العلاجية والمناخ المميز الممتد على أربعة فصول أمام الآلاف من محترفي السفر والإعلاميين من الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

بمئات القلاع والقرى الخلابة وبثقافتها الشعبية الغنية، وعناصر الترفيه الحديث في شوارع المدن المزدحمة، تتألق سلوفاكيا بطبيعتها الغناء ومعالمها التاريخية المدرجة على قوائم اليونسكو للتراث العالمي التي جعلت منها وجهة ومقصداً للسياح على مدار العام.

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