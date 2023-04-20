مطارات أبوظبي: 500 ألف مسافر متوقع حتى 23 أبريل

المصدر: (دبي - البيان)

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نشرت مطارات أبوظبي، أمس، أعداد المسافرين المرتقبة خلال عطلة عيد الفطر، نظراً لتزايد حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي.

حيث من المتوقع أن يعبر 500,000 مسافر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 15 إلى 23 أبريل، على متن 2,800 رحلة متجهة إلى 105 وجهات في 57 دولة.

ودعت مطارات أبوظبي المسافرين لاتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسة ومريحة خلال عطلة العيد، حيث يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتك قبل التوجه للمطار.

كما يرجى التأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة التي تم التحقق من صحتها قبل الوصول للمطار، ونصحت بالتوجه للمطار قبل الرحلة بثلاث ساعات وبتناول قدر كافٍ من السوائل خلال الأوقات المزدحمة مع ارتداء ملابس مريحة يوم السفر. كما يجب الاطلاع على أحدث قوانين وقواعد السفر للوجهة، عبر التواصل مع شركة الطيران المعنية.

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