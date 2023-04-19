جمارك دبي: 479 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة في مطارات دبي خلال عطلة عيد الفطر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمارك دبي عن اتخاذها جميع الاستعدادات لتسريع إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي خلال عطلة عيد الفطر المبارك وكذلك العائدين من عمرة العشر الأواخر في رمضان.

وتطبق إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين في ذروة مواسم السياحة والإجازات.

ويحرص الموظفون والمفتشون على تمكين السياح والمسافرين من إنجاز إجراءاتهم الجمركية خلال وقت قياسي، ما يعزز من مكانة دبي عاصمة عالمية للسياحة والسفر. وتفخر جمارك دبي بأنها شريك في نجاحات مطار دبي حيث شهد مطار دبي الدولي أداءً استثنائياً خلال عام 2022 وارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى أكثر من 66 مليون مسافر مسجلاً رقماً قياسياً جديداً ومتجاوزاً التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام.

وقال إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إن الدائرة وضعت خطة عمل لإجازة عيد الفطر واستقبال المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن، نظراً لارتفاع أعداد الرحلات والمسافرين خلال تلك الفترة، حيث سيتم زيادة أعداد المفتشين إلى 479 مفتشا في مطارات دبي على مدار الساعة.

وأشار الكمالي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى عقد اجتماعات يومية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، والإخطار المسبق في حالة وجود زيادة في أعداد المسافرين، بحيث يكون التنسيق مباشرة بين مناوبي الطيران، ومناوبي التفتيش في كل من مباني المطار، وفتح المكتب الخارجي لاستقبال المراجعين ومندوبي الشركات لتخليص بضائعهم.

وأكد على فعالية التواصل بين غرف العمليات والضباط المناوبين والمدراء، لافتا إلى تخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة على نحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، إضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتقديم خدمة متميزة تليق بمكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة، إلى جانب الاهتمام بالجانب الأمني في عمليات التفتيش والرقابة.

وذكر أن جمارك دبي أعدت ضيافة وهدايا رمزية لاستقبال القادمين جواً خلال فترة إجازة عيد الفطر إذ يعتبر المطار بوابة العبور إلى عالم البهجة والفعاليات الممتعة في دبي، كما أن الأشقاء الخليجيين يمثلون النسبة الأكبر من زائري الإمارة خلال فترة العيد، مؤكداً حرص الدائرة على حسن استقبال المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بالسرعة الممكنة مع الرقابة التامة التي توفر عنصر الحماية للمجتمع.

ويعد برنامج "الإفصاح المبكر الذكي iDeclare أحد أهم البرامج الذكية التي طورتها جمارك دبي لخدمة المسافرين ويكتسب البرنامج أهمية خاصة في ظل التوجه نحو البرامج الذكية للتسهيل على المسافرين، ودوره في دعم مطار دبي الدولي كأفضل مطارات العالم، حيث يتيح التطبيق للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

وتوفر جمارك دبي عبر موقعها الإلكتروني الدليل الجمركي للمسافرين يتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز