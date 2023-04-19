مطارات أبوظبي تتوقع عبور 500 ألف مسافر خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: وام

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توقعت مطارات أبوظبي تزايد حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي " AUH" خلال عطلة عيد الفطر نظراً لتزايد حركة السفر.

وأوضحت مطارات أبوظبي، في بيان لها اليوم، أنها تتوقع أن يعبر 500 ألف مسافر من مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 15 إلى 23 أبريل الجاري، على متن 2,800 رحلة متجهة إلى 105 وجهات في 57 دولة.

ودعت مطارات أبوظبي المسافرين لاتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسة ومريحة خلال عطلة العيد، مشيرة إلى أنه على المسافرين زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص بالرحلة قبل التوجه للمطار، والتأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة التي تم التحقق من صحتها قبل الوصول للمطار، والتوجه للمطار قبل الرحلة بثلاث ساعات.

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