أجواء احتفالية رائعة في القرية العالمية خلال إجازة العيد

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أنها أعدت لضيوفها خلال عطلة عيد الفطر أجواءً احتفالية وترفيهية رائعة، مع عودة الوجهة لفتح لأبوابها عند الساعة الـ 4 مساءً، بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وسيكون الضيوف على موعد مميز كل مساء، وطوال أسبوع عيد الفطر، مع عروض مذهلة للألعاب النارية، ستضيئ سماء القرية العالمية التي اقتربت من إسدال الستار على موسمها الـسابع والعشرين في 30 أبريل 2023.

وسيحظى الضيوف بفرصة مشاهدة تقاليد العيد المذهلة من جميع أنحاء العالم خلال تسوقهم في أجنحة الوجهة الـ 27، التي تمثل أكثر من 90 ثقافة عالمية. وسيستمتع عشاق المأكولات العالمية بالاختيار من بين أكثر من 250 منفذاً لتناول الطعام، يقدمون نكهات لذيذة ومتنوعة تُلبي جميع الأذواق.

أما الباحثين عن المغامرات والترفيه فيمكنهم التوجه إلى منطقة كرنفال لقضاء أوقات مليئة بالتسلية والمرح وخوض تجارب لا تُنسى مع أكثر من 175 لعبة ركوب مذهلة وألعاب مهارية وأخرى إلكترونية ومناطق ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة. غير أن زيارة القرية العالمية لن تكتمل دون مشاهدة العروض الفنية والترفيهية الرائعة التي سيشهدها كل من المسرح الرئيسي ومسرح الصغار خلال فترة العيد، فضلاً عن العروض الثقافية المبهجة في الأجنحة المختلفة.

وللعيد نكهة مميزة في «مجلس العالم» بأجوائه التقليدية الفريدة، إذ يُعدّ الملاذ المثالي لقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصحاب ، مع استمراره في الترحيب بضيوفه حتى نهاية الموسم.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتجارب غنية ومتنوعة في «سوق العيد» الذي يقع بجوار ممشى الاحتفالات، ويزخر بمعروضات ومأكولات متنوعة مثل الآيس كريم العربي بالفستق الحلبي ولوحات فنية رائعة لفنانين محليين ومشروبات موسمية متنوعة.

وبالإضافة إلى ذلك أطلقت القرية العالمية فعالية السحب الرائع الذي يتيح لضيوف الوجهة العائلية المميزة في المنطقة فرصة الفوز بسيارتين فارهتين من نوع «MG GT» و«MG ZS». ويمكن لجميع الضيوف دخول السحب على السيارتين بمجرد شراء تذكرة الدخول إلى القرية العالمية حتى 27 أبريل، بينما سيُعلن عن أسماء سعيدي الحظ الفائزين في 29 أبريل، بينما تستمر الوجهة بالترحيب بضيوفها لغاية 30 أبريل.

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