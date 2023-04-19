مؤتمر السياحة في سوق السفر العربي يركز على التمويل والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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يجتمع نخبة من أبرز خبراء الصناعة لمناقشة اتخاذ القرارات المستدامة والتمويل في جلسات المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار (ITIC) في الشرق الأوسط للاستثمار السياحي في سوق السفر العربي 2023، والذي سينعقد من الاثنين 1 إلى الخميس 4 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقود السعودية أنشطة التنمية السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي بضمها أكثر من 100 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في البحوث والاستشارات.

وتعد دبي ثاني أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة مع 27095 غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير تليها قطر بـ17145 غرفة وسلطنة عُمان 10292غرفة والبحرين 3452 غرفة والكويت 1369 غرفة فندقية، أي أن هناك ما يقرب من 160 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير في دول مجلس التعاون.

وسيسلط سوق السفر الضوء بشكل رئيس على الفرص والتحديات ذات الصلة بفضل مجموعة من جلسات النقاش والفعاليات المتعلقة بتمويل الصناعة، إضافة إلى جلسات المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار، إذ ستسلط جلسات نسخة هذا العام من المعرض على القضايا المهمة في الصناعة مثل الاستثمار في تكنولوجيا السفر والمشهد الجيوسياسي المعاصر والتجديد الحضري والأسواق المستقبلية وسياحة الفضاء والعديد غيرها.

وستُقام في اليوم الثالث من سوق السفر «جلسة المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار: اتخاذ قرارات مستدامة»، إذ سيتم تقديم رؤى عبرها من قبل مجموعة من خبراء الصناعة. ويلي الجلسة الافتتاحية حلقة نقاشية عن العلاقة المتزايدة بين الاستدامة والاستثمارات في مشروعات السفر والسياحة.

وتختتم جلسات المؤتمر بمقابلة بين إليزابيث ماكلين، العضو المنتدب المشارك لشركة هيردويك للاتصالات، والدكتورة لبنى بدر سالم المزروعي، مديرة استثمارات التنويع الاقتصادي في الهيئة العُمانية للاستثمار، إذ سيناقش الاثنان الفرص المتزايدة للمرأة في صناعة السياحة بالشرق الأوسط.

وسيشهد المعرض أيضاً إطلاق مسابقة بلج آند بلاي: التكنولوجيا المستدامة - الشركات الناشئة، والتي ستشهد مشاركة 7 من رواد الأعمال.

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