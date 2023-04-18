طيران الامارات تعيد طائرة A380 لخدمة الدار البيضاء

المصدر: البيان

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أعادت طيران الإمارات تشغيل طائراتها الإيرباص A380 لخدمة رحلاتها من والى الدار البيضاء لتلبية الطلب القوي على السفر بين المغرب ودبي .

و تحل خدمة A380 اليومية محل طائرات بوينج 777-300ER المستخدمة حاليًا بين دبي والدار البيضاء. وتقلع رحلة طيران الإمارات EK 751 من مطار دبي الدولي في الساعة 07:30 وتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 11:55. وتغادر EK 752 الدار البيضاء في الساعة 1445 ، وتصل إلى دبي في الساعة 0115 من اليوم التالي.

وتعمل طيران الإمارات على رحلاتها إلى المغرب منذ 21 عامًا ، وتؤكد عودة خدمات A380 على التزامها الطويل الأمد تجاه المغرب، وتعزيز حركة الزوار ، ودعم انتعاش السياحة .

وتوفر إعادة تشغيل طائرات A380 إلى الدار البيضاء مزيداً من الخيارات أمام السياح الذين يتطلعون إلى اكتشاف هذه الوجهة، وكذلك فرصة لتجربة المنتجات والخدمات المتميّزة لهذه الطائرة العملاقة في جميع الدرجات.

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