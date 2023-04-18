طيران الإمارات تزيد عدد رحلاتها بالمنطقة قبيل عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات توسيع جدول عملياتها الأسبوع الجاري بإضافة 38 رحلة عبر 6 مدن في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتلبية الطلب الكبير على الرحلات خلال عطلة عيد الفطر المبارك. ومن المتوقع هذا العام أن يستقل أكثر من 110 آلاف مسافر رحلات طيران الإمارات في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والكويت وبيروت.

وستشغل طيران الإمارات أربع رحلات إضافية في الفترة حتى 29 أبريل من وإلى الرياض لتلبية متطلبات السعوديين الذين يتطلعون للسفر إلى دبي وعبرها. كما ستشغل 3 رحلات يومياً إلى جدة بطائرات A380، بالإضافة إلى ست رحلات بطائرات البوينج 777 لخدمة الطلب العالي في ذروة إجازة العيد من المدينة بين 20 و25 أبريل.

وتعتزم طيران الإمارات زيادة عدد رحلاتها إلى الدمام من 18 إلى 21 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من 20 أبريل حتى 31 مايو، مع رحلات إضافية مجدولة أيام الاثنين والأربعاء والسبت لخدمة المسافرين. وسوف توفر طيران الإمارات للمسافرين من المدينة المنورة 16 رحلة إضافية في شهر أبريل لاستيعاب العملاء الذين انتهوا من أداء مناسك العمرة، وكذلك المسافرين الذين يتطلعون لبدء عطلاتهم مبكراً.

وبالإضافة إلى دبي، تشمل الوجهات التي يقصدها عملاء طيران الإمارات في المملكة العربية السعودية هذا العام كلاً من جزر المالديف ولندن وبوكيت وموريشيوس ومانيلا وباريس.

وفي الكويت، تسيّر طيران الإمارات في المدة من 20 إلى 27 أبريل 8 رحلات إضافية بمناسبة العيد بطائراتها بوينج 777. وتشمل الوجهات الرئيسية التي يقصدها المسافرون من الكويت هذا العام دبي وجزر المالديف وبوكيت وبانكوك ولندن وموريشيوس وميلان. وتشغل طيران الإمارات رحلة إضافية إلى بيروت يوم 23 أبريل لاستيعاب مزيد من المسافرين الذين يتوجهون إلى بلادهم لزيارة الأقارب والأصدقاء.

وتقدم طيران الإمارات على الرحلات المغادرة من دبي، في المدة ما بين 21 و24 أبريل، قائمة العيد من الأطباق المفضلة، مثل مندي الدجاج والمنسف والسمكة الحارة والمدفون ولحم الضأن المطهو على الطريقة الخليجية وغيرها. كما يقدم لجميع مسافري طيران الإمارات عبر دبي حلويات العيد، مثل بودنغ التمر الدافئ في الدرجة الأولى، وكعكة الفانيليا الإسفنجية مع الشوكولاتة البيضاء وكريمة الكركديه في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، وبثيثة التمر بالزعفران، أو عصيدة اليقطين الحلو مع الكاجو المحمص في الدرجة السياحية.

وفي صالات مطار دبي يوم العيد، يُستقبل مسافرو الدرجة الأولى بالقهوة العربية والجلّاب وقمر الدين والمزة العربية الساخنة والباردة وطبق الأوزي الإماراتي مع دقوس، تليها الكنافة بالفستق الحلبي والآيس كريم والبقلاوة. ويتاح للركاب في صالة الدرجة الأولى أيضاً تجربة موكتيلات العيد مثل سُمّاق غروني، الذي يجمع بين العنب الأحمر وعصير البرتقال ومسحوق السماق وأوراق الزعتر أو كوكو سحلب، وهو مزيج من كريمة جوز الهند وشراب اللوز والصبار مع مسحوق الفستق.

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