تعاون بين مطارات دبي و«إنوڤا» لدعم التوطين

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مطارات دبي مذكرة تفاهم مع شركة إنوڤا لخدمات إدارة الطاقة والمرافق، وهي مشروع مشترك بين ماجد الفطيم وشركة فيوليا، لتعزيز التعاون على دعم أجندة التوطين وتوفير وظائف حيوية للكوادر الإماراتية.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع أهداف برنامج «نافس» الهادف إلى تمكين الكفاءات المواطنة من الاندماج والعمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وفي إطار الاعتماد الصادر عن مجلس الوزراء برفع نسب التوطين إلى 2% سنوياً، وتأكيداً على التزام مطارات دبي المتواصل دعم الأجندة الوطنية ومواصلة جهودها نحو تحقيق أهداف التوطين في سنة 2023 وبحلول سنة 2026، وما بعده، عبر تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف شركات القطاع الخاص.

وقع الاتفاقية مشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي، ورينو كابري، الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤا، بحضور عدد من المسؤولين في مطارات دبي، ومنهم ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وعمر بن عدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين من شركة إنوڤا ومنهم خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول، وفاطمة اللوغاني، مديرة إدارة التوطين لشركة ماجد الفطيم.

وستقوم شركة إنوڤا بوضع خطة استراتيجية مقترحة تهدف إلى زيادة التوطين بنسبة 15% بحلول 2025 وعلى مدار فترة سريان الاتفاقية، ما يعكس التزام الشركة تحقيق نسبة التوطين الإجمالية لتمثل 15% من مجمل عدد الموظفين في السنوات الثلاث المقبلة.

وبموجب الاتفاقية، ستحرص مطارات دبي وشركة إنوڤا، على توفير فرص عمل للكوادر المواطنة الحاصلة على فترة تدريب مناسبة، والخريجين الجدد، والكفاءات التي تتمتع بخبرة مهنية في المجالات الإدارية، والإشرافية والفنية بهدف تعزيز قدراتهم العملية ودعم مسيرتهم المهنية. وسيتم تنفيذ خطة العمل وفقاً لعدة مراحل تتضمن خضوع المواطنين الإماراتيين لتدريب شامل يُمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل ضمن قطاع الطيران.

التزام

وقال مشاري البناي: تُجدد مطارات دبي التزامها المطلق دعم المبادرات والجهود الحكومية في شأن التوطين ومن ذلك برنامج (نافس)، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، إذ تُجسد شراكتنا مع شركة إنوڤا خطوة إضافية في مسيرتنا التنموية، ونحن على ثقة بأن تطبيق خطة التوطين على مراحل متعددة سيسهم في تحقيق أهداف التوطين.

وقال خليفة بن بريك: تلتزم ماجد الفطيم دعم برنامج «نافس» بما يتماشى مع نمو المجتمعات التي نخدمها وتطورها ورفاهيتها. وقد ضاعفنا جهود التوطين لدينا وتجاوزنا الهدف الذي حددناه العام الماضي في هذا السياق، كما أننا ماضون في توظيف 3000 مواطن وإضافتهم إلى القوى العاملة لدينا بحلول 2026. وقامت إنوفا في سنة 2022 بتعيين 30 مواطناً في قسم العمليات وخدمات الدعم في المقر الرئيس للشركة في دبي، كما شهدت الشركة زيادة مضطردة في القوى العاملة الإماراتية لديها.

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