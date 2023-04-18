نصائح من طيران الإمارات لسفر مريح بعطلة العيد

المصدر: دبي- البيان

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تقدم طيران الإمارات، مع اقتراب عطلة عيد الفطر المبارك، إرشادات لضمان تجربة سلسة وسريعة للعائلات خلال ذروة الإقبال على السفر، بما في ذلك الاستفادة من التحديثات الجديدة لتطبيق طيران الإمارات والخيارات الرقمية لإنجاز إجراءات السفر واستخدام التكنولوجيا الذكية، والوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من مواعيد إقلاع الرحلات، ومراعاة وقت الصعود لضمان وصولهم إلى بوابة المغادرة في الوقت المحدد.

- تنزيل تطبيق طيران الإمارات: يتيح تطبيق طيران الإمارات للمسافرين، حفظ جميع تفاصيل رحلاتهم في متناول أيديهم. ويمكنهم تتبع أمتعتهم، وحجز الرحلات، وتعديل المواعيد، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية، والتخطيط المسبق للوجبات، وحجز خدمة السيارة مع سائق.

- طلب مشتريات السوق الحرة مسبقاً: يمكن للمسافرين تصفح موقع EmiratesRED.com قبل الرحلة، واختيار منتجات السوق الحرة لاستلامها في مقاعدهم على الطائرة. وخدمة الطلب المسبق متاحة في معظم الرحلات، للتسوق من 21 يوماً وحتى 40 ساعة قبل موعد الرحلة.

- تسليم الأمتعة مسبقاً: خيار ممتاز ومجاني، خصوصاً للعائلات المسافرة مع أطفال، ويتمثّل في تسليم الأمتعة في الليلة السابقة للسفر. ويمكن للمسافرين المغادرين من دبي، إنهاء إجراءات سفرهم، وتسليم حقائبهم في المطار قبل 24 ساعة من المغادرة، أو 12 ساعة قبل المغادرة، إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة أو تل أبيب، ثم الوصول إلى المطار والتوجه مباشرة إلى الجوازات والإجراءات الأمنية.

- إنجاز الإجراءات عبر الإنترنت أو التطبيق: يمكن للمسافرين إنهاء إجراءاتهم عبر الإنترنت، قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، باستخدام خيار تسجيل الوصول عبر الإنترنت على http:/‏‏/‏‏www.emirates.com.

- إنجاز الإجراءات عن بعد: المسافرون من عجمان والمناطق الشمالية، يمكنهم إنجاز إجراءات السفر على مدار الساعة في محطة حافلات عجمان المركزية، حتى قبل 4 ساعات من مغادرة الرحلة، وتقديم المستندات المطلوبة، وتسجيل الأمتعة واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة.

- تسليم الأمتعة مبكراً والخدمة المنزلية: تقدم طيران الإمارات أيضاً خدمة إنجاز الإجراءات من المنزل في دبي والشارقة، والتي تنفذها «دوبز DUBZ».

- أكشاك الخدمة الذاتية في المطار: أكشاك الخدمة الذاتية خيار سريع وسهل بالمطار.

- دعم إضافي حسب الحاجة: يمكن لأصحاب الهمم الحصول على دعم من طاقم طيران الإمارات وموظفي المطار المدربين، عند السفر خلال فترة العيد.

- المسار البيومتري: النفق الذكي في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، هو الأول من نوعه في العالم لمراقبة جوازات السفر، حيث يسير الركاب ببساطة عبر نفق، ويتم إنهاء إجراءاتهم من قبل سلطات الهجرة دون تدخل بشري، أو الحاجة إلى ختم جوازات السفر. ويحتاج الأمر إلى صورة سريعة عند إنهاء الإجراءات، لتسجيل صورة رقمية للوجه.

- البوابات الذكية: يتيح استخدام البوابات الذكية في المبنى 3 بمطار دبي، المخصص لرحلات طيران الإمارات، تسريع إجراءات الهجرة عند السفر والعودة.

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