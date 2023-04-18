تعاون بين «الاتحاد للشحن» وخطوط «إس إف» الصينية

المصدر: أبوظبي – وام

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وقّعت «الاتحاد للشحن»؛ ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، مذكرة تفاهم مع خطوط «إس إف» الجوية، لتعزيز التزامها تجاه السوق الصينية.

وتعتزم الشركتان بموجب المذكرة، تسيير الرحلات الجوية المتبادلة بواسطة أسطولهما الخاص، ما يتيح للشركة الإماراتية توسيع حضورها في الصين، من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة لخطوط إس إف الجوية داخل الدولة. وتسهم الشراكة الجديدة بين خطوط إس إف الجوية، والاتحاد للشحن، في تعزيز وصول عملاء الاتحاد للشحن إلى أكثر من 25 وجهة محلية في الصين، بواسطة شبكة النقل الطرقي بالشاحنات التابعة لخطوط إس إف الجوية، ما يرفع إمكانات الاتحاد للشحن في المنطقة. كما سيّرت الاتحاد للشحن رحلة مباشرة إضافية إلى شنغهاي في فبراير 2023، ليصل إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى 8 رحلات.

وتعد مذكرة التفاهم أحدث خطوات الاتحاد للشحن، لتوسيع عملياتها داخل الصين، حيث تتيح لها الاستفادة من شبكة خطوط إس إف الجوية لنقل البضائع إلى الوجهات الأخرى في الصين، عن طريق المركز الضخم الخاص بالشركة الصينية في مقاطعة هوبي. ومن المقرر أن تسيّر الاتحاد للشحن رحلاتها المقررة ضمن الاتفاقية على متن طائرة بوينغ 777، مع تقديم خدمات الشحن ابتداءً من 28 أبريل الجاري.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والعلاقات الحكومية في دولة الإمارات لدى الاتحاد للطيران: تواصل الاتحاد للشحن التزامها بإقامة علاقات تعاون تضمن قيمةً إيجابية للعملاء على امتداد سلسلة التوريد.

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