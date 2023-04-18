مطار دبي يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة ويحقق 16713 رحلة في مارس

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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سجّل مطار دبي خلال مارس الماضي نحو 16713 رحلة، بزيادة 248 رحلة عن مستويات مارس 2019 ما قبل الجائحة، وبنمو 23.7 % مقارنة بمارس 2022، في حين وصل إجمالي عدد الرحلات عبر المطار خلال الربع الأول إلى 48418 رحلة.

وارتفع عدد الرحلات إجمالاً عبر المطارات المحلية الرئيسية (مطارات دبي وأبوظبي والشارقة) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 29.36 % لتسجل 72650 رحلة مقارنة بـ56160 رحلة خلال الربع الأول من العام الماضي.

وكشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي»، عن أن إجمالي عدد الرحلات عبر المطارات المحلية خلال الربع الأول وصل إلى 72650 رحلة موزعة بن مطار دبي الدولي الذي سجل 48418 رحلة، في حين سجل مطار أبوظبي 13154 رحلة و11078 رحلة عبر مطار الشارقة. وبحسب البيانات، ارتفع عدد الرحلات خلال مارس الماضي بنسبة 10.8 % ليصل إلى 25082 رحلة مقارنة بـ22641 رحلة خلال فبراير الماضي، و25096 رحلة خلال يناير.

وأظهرت البيانات أن عدد رحلات الناقلات الوطنية - طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية أبوظبي - ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 33.69 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 74 % من إجمالي عدد الرحلات عبر مطارات الدولة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، بلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة نحو 878 طائرة، وهناك أكثر من 164 شركة متخصصة بصيانة الطائرات، منها 115 شركة أجنبية و49 شركة محلية، بينما وصل عدد المؤسسات التدريبية المتخصصة في القطاع إلى 41 مؤسسة تدريبية، منها 35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة و6 مؤسسات تدريبية للطيارين وأطقم الطائرات، إضافة إلى 15 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني.

توسع

وجاء النمو الكبير في عدد الرحلات خلال الربع الأول بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية للعمل من مطارات الدولة، حيث ارتفع عدد شركات الطيران التي تعمل من مطار دبي، إلى 88 شركة طيران دولية، تتصل بأكثر من 229 مطاراً في 99 دولة حول العالم، بينما تصل رحلات 28 شركة طيران تعمل من مطار أبوظبي إلى أكثر من 100 وجهة مختلفة حول العالم، وتمتد الشبكة التي تصل إليها شركات الطيران برحلات مباشرة من مطار الشارقة، إلى أكثر من 100 وجهة.

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