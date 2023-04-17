​فلاي دبي تلغي جميع رحلاتها بين دبي ومطار الخرطوم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظرًا للوضع الحالي في السودان، أكد متحدث باسم فلاي دبي، أنه تم إلغاء جميع رحلات فلاي دبي بين دبي ومطار الخرطوم خلال الفترة من 15 وحتى 25 أبريل، ولن يتم قبول مسافري الترانزيت الذين يواصلون رحلاتهم الى الخرطوم. وقال المتحدث إن الشركة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب ومراجعة جدول الرحلات وفقًا لذلك.

يُنصح المسافرون المتأثرون بإلغاء الرحلات بالاتصال بمركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو عبر متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم من أجل خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة.

سلامة طواقمنا ومسافرينا هي أولويتنا الأولى ونعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا نتيجة التغييرات في جداول السفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز