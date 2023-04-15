الناقلات الوطنية تعلق رحلاتها الى السودان

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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علقت الناقلات الوطنية رحلاتها إلى السودان في أعقاب حالة التوتر التي تشهدها الدولة نتيجة الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك حرصاً على سلامة الناقلات والمسافرين التي تأتي على رأس اولويات شركات الطييران المحلية

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: "نظراً لتفاقم الاضطرابات في العاصمة السودانية، فقد ألغت طيران الإمارات جميع رحلاتها من وإلى الخرطوم في المدة من 15 إلى 17 أبريل 2023. ولن يتم قبول الركاب المسافرين على هذه الرحلات للسفر من نقطة انطلاقهم. وينبغي على عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء سفرياتهم أو مراكز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وأضاف: وإذ نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء الخارج عن إرادتنا، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا تحظى بالأولوية المطلقة دائماً. وسوف نواصل مراقبة تطورات الوضع عن كث

وقال متحدث باسم شركة فلاي دبي أنه نظرًا للوضع الحالي في السودان ، تم إلغاء رحلات الناقلة بين دبي ومطار الخرطوم خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل . وستواصل الناقلة مراقبة الوضع عن كثب ، وتعتذر عن أي إزعاج لمسافريها نتيجة التغييرات في جداول السفر.

ومن جهتها قالت شركة العربية للطيران إنه تم إلغاء جميع رحلات الناقلة الى السودان حتى اشعار آخر.

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