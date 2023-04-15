«ويجو»: الهند ومصر تتصدران وجهات العيد لسكان الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشف «ويجو»؛ أكبر سوق للسفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الوجهات الأكثر طلباً للمسافرين من الإمارات في عيد الفطر.

ومع اقتراب العيد، يخطط كثيرون في الإمارات لقضاء إجازاتهم مع أحبائهم. وفي هذا السياق، كشفت ويجو، تطبيق السفر الأول للبحث عن الرحلات الجوية وحجزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز وجهات العيد لسكان الإمارات هذا العام، وتتصدرها الهند ومصر إلى جانب السعودية وتايلاند التي تبرز كأماكن تتمتع بمناطق جذب قوية لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة.

تصدرت الهند قائمة البلدان الأكثر بحثاً هذا العيد، وفقاً لبيانات ويجو، وتلتها مصر ومن ثم الوجهات الداخلية في الإمارات، ففي عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، يختار عدد كبير من السكان في الإمارات استكشاف المقاصد الداخلية الرائعة التي تضج بمجموعة كبيرة من الأنشطة للاستمتاع بها. يمكن للمقيمين الذين يرغبون بالبقاء محلياً هذا العيد الاستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات الإقامة داخل الإمارات، سواء أكانت منتجعات شاطئية فاخرة أم مخيمات صحراوية بدوية أم ملاذات جبلية مليئة بالمغامرات.

وحلت السعودية في المركز الرابع، ثم الأردن والمغرب. وحلت تركيا في المرتبة السابعة ثم تايلاند ولبنان، وجاءت الولايات المتحدة بالمركز العاشر في القائمة وبعدها المملكة المتحدة وكندا.

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