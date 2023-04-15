سكاي واردز طيران الإمارات وشاي دلما يقدمان تجارب حصرية للأعضاء

المصدر: دبي- البيان

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أبرم «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، شراكة مع شاي دلما لمنح الأعضاء فرصة حصرية لزيارة مزارع الشاي الخصبة في سريلانكا.

واعتباراً من اليوم، يمكن للأعضاء المزايدة على الأميال مع Skywards Exclusives للحصول على فرصة للفوز بإقامة في منزل دلما. وتشمل الفرصة دروساً متقدمة في صنع الشاي، وتجربة طهي مستوحاة من الشاي، وتجارب إقران الطعام مع الشاي وزيارة واستكشاف حقول الشاي.

يستطيع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات المزايدة ابتداءً من 200 ألف ميل، للفوز برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى سريلانكا، تشمل ما يلي: تذكرتي سفر في درجة الأعمال مع طيران الإمارات من دبي إلى كولومبو. وإقامة 3 ليالٍ لشخصين في هيلتون كولومبو. وزيارة لمدة 3 ليالٍ إلى مزارع الشاي ومنزل الشاي السيلاني. وجلسة تعليمية مع نجل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دلما حول كيفية تذوق الشاي وتخمير الكوب المثالي. وتناول طعام خاص يقترن بفن الطهي المستوحى من الشاي مع عائلة دلما. بالإضافة إلى عشاء من 7 أطباق يدخل الشاي كمكون فيها جميعاً.

كما يشمل البرنامج المواصلات من وإلى المطار، والوجبات في هيلتون كولومبو، وجميع الوجبات والمشروبات في مسارات الشاي السيلانية. وقد حدد موعد البرنامج من 18 حتى 24 مايو 2023، للاحتفال باليوم العالمي للشاي في 21 مايو في قلب مزرعة شاي.

3 عقود من الشراكة

تتمتع طيران الإمارات وشاي دلما بشراكة ناجحة منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث يُقدّم أفضل أنواع الشاي على متن الطائرة وفي صالات طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم. وتُعدّ طيران الإمارات في كل عام 33 مليون كوب من شاي دلما لعملائها من قائمة الشاي المنسقة. ويتوفر أكثر من 10 أنواع مختلفة من الشاي على متن الطائرة، بما في ذلك الشاي السيلاني الأسود والشاي المغربي بالنعناع وشاي الإفطار.

ويمكن لركاب الدرجة الأولى الاستمتاع حصرياً بتذوق مزيج «شاي الإمارات» المصنوع خصيصاً للناقلة، والمستوحى من نكهات الإمارات العربية المتحدة، ويحتوي على مكونات عطرية غنية من الورد واللوز والزنجبيل.

مكافآت متنوعة

يواصل سكاي واردز طيران الإمارات تقديم المكافآت لأكثر من 30 مليون عضو عالميا على الأرض وفي الأجواء. وتوفر مبادرة «سكاي واردز إكسكلوسيفز» للأعضاء الوصول إلى تجارب حصرية من محفظة رعاية طيران الإمارات الواسعة. ويمكن للأعضاء المزايدة واستبدال الأميال مقابل حضور بعض الأحداث الرياضية والثقافية الأكثر شهرة في العالم

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