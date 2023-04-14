فلاي دبي تطلق باقات عطلات العيد لوجهات مختارة

المصدر: البيان

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أطلقت فلاي دبي باقاتها الخاصة من العطلات للمسافرين خلال عطلة الفطر ضمن عروض توفرها "عطلات من فلاي دبي" إلى عدد من وجهاتها المختارة ضمن شبكة الناقلة.

تشمل باقات العطلات الخاصة في العيد رحلات الطيران والإقامة الفندقي وهي تلبي احتياجات الباحثين عن عطلات الشواطئ او مغامرات المدينة أو التجارب الترفيهية الممتعة.

تتوفر باقات العيد للحجز بحلول 20 أبريل للسفر خلال الفترة من 15 - 23 أبريل 2023 وتشمل تذاكر السفر ذهابا وإيابا والإقامة في الفندق لمدة ثلاث ليالٍ وفق قاعدة مشاركة شخصين بالغين في الغرفة.

باكو.. تبدأ من 2299 درهما للشخص

تشتهر باكو، عاصمة أذربيجان، بتاريخها الغني ووسط المدينة الذي يضج بالحركة وبعض أفضل تجارب الطهي في المنطقة. تتميز باكو بهندستها المعمارية المذهلة وتشتهر بمواقعها التاريخية بما في ذلك البرج الحجري الشهير.

كولومبو.. تبدأ من 2749 درهما للشخص

وهي عاصمة سريلانكا ولديها من المقومات ما يناسب الجميع. في كولومبو، يمكن للمسافر الاختيار إما قضاء أيامهم في الاسترخاء على الشاطئ أو استكشاف الشوارع الصاخبة أو اكتشاف التراث الغني لهذه المدينة.

كرابي وباتايا.. ابتداءً من 2649 درهما للشخص

تحظى هاتان الوجهتان لقضاء العطلات في تايلاند بشعبية بين رواد الشاطئ والمغامرين. بينما تشتهر مدينة كرابي بمياهها الفيروزية ومنحدراتها الرائعة من الحجر الجيري، وتتميز باتايا بأجوائها النابضة بالحياة فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة.

جزر المالديف.. تبدأ من 5449 درهما للشخص

تتميز جزر المالديف بشواطئها البيضاء النقية ومياهها الصافية على مدى البصر، وهي مثالية لقضاء بعض الراحة والاسترخاء في عطلة العيد.

يريفان.. تبدأ من 2299 درهما للشخص

تقع مدينة يريفان في أرمينيا وتشتهر بتاريخها الغني الذي يعود إلى العصور القديمة وهي موطن لعدد من المعالم الأثرية والمعابد الجميلة. يمكن الصعود عبر " الكاسكيد " الشهير إلى حديقة فيكتوري والتمتع بالمناطر الخلابة للمدينة.

توفر "عطلات من فلاي دبي" منصة متكاملة تمكن العملاء من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات والتي تشمل رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة التنقلات واستئجار السيارات وغير ذلك الكثير.



لحجز باقة العيد الخاصة يرجى زيارة : https://holidays.flydubai.com/en/

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