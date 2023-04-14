طيران الإمارات تشارك عملاءها الاحتفال بعيد الفطر

المصدر: (دبي- البيان)

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تشارك طيران الإمارات عملاءها على الأرض وفي الأجواء، الاحتفال بعيد الفطر، وتقدم تشكيلة من النكهات الإقليمية على متن الطائرة، وأطباق العيد التقليدية في الصالات.

وخلال المدة من 21 إلى 24 أبريل، يستمتع المسافرون في الدرجة السياحية المغادرون من دبي، بمأكولات شهية مفضلة في العيد. ويُقدّم لركاب الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة، أطباق مختارة منها مأكولات خليجية.

وتقدم طيران الإمارات للركاب، الكثير من أصناف حلويات العيد. وتقدم في الصالون الجوي على طائرات A380، تشكيلة من المعجنات الإماراتية.

وفي صالات مطار دبي، في 21 أبريل، يُقدّم لمسافري الدرجة الأولى القهوة العربية والجلّاب وقمر الدين والمزة العربية الساخنة والباردة، وطبق الأوزي الإماراتي مع دقوس، تليها الكنافة بالفستق الحلبي والآيس كريم والبقلاوة.

وفي صالات درجة الأعمال في دبي، يقدم طبق الشيش طاووق مع صلصة الفلفل الأحمر، إلى جانب مزيد من موكتيلات العيد، بالإضافة إلى الحلويات، مثل المفروكة بالفستق والقطايف والجوز، والبقلاوة بالفستق الحلبي والكاجو، وحلوى «كل وشكور».

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