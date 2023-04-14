«طيران كندا» تُطلق 4 رحلات مباشرة أسبوعياً بين فانكوفر ودبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلنت «طيران كندا» عن توسع استراتيجي في شبكتها الدولية يتمثل في إضافة خدمة جديدة من دون توقف من مركز عملياتها الرئيسي في مطار فانكوفر الدولي إلى دبي، بحسب ما ذكرته الناقلة في بيان صحفي نشرته أمس على موقعها الشبكي.

وستُشغل الناقلة هذه الخدمة المباشرة أربع مرات أسبوعياُ، بدءاً من 28 أكتوبر المقبل، بطائرة من طراز «دريم لاينر»، والذي يتميز به أسطول الناقلة.

وستتكامل الخدمة الجديدة مع الخدمة التي تُشغلها «طيران كندا» يومياً بين تورنتو ودبي، فيما يُعد تعزيزاً لتواجد الناقلة في الأسواق العالمية سريعة النمو مثل دبي.

وقال مارك جالاردو، نائب أول رئيس «طيران كندا» لشؤون تخطيط الشبكات وإدارة الإيرادات، تعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة: «نشعر بسعادة بالغة لإضافة خدمة من دون توقف للربط بين فانكوفر ودبي، وكلتاهما تُعدان وجهة عالمية أيقونية ونابضة بالحيوية. وتشتهر دبي بكونها واحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم، خاصةً بفضل ما تتسم به من معالم ترفيهية غير تقليدية، وثرائها الغني بالثقافة والترفيه. وبالتعاون مع «طيران الإمارات»، شريكتنا في اتفاقية تبادل الرموز وكذلك في برنامج المسافر الدائم، ستتصل خدمتنا الجديدة بين فانكوفر ودبي بوجهات عديدة عبر الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا عبر دبي، ما يتيح لمسافرينا خيارات عديدة، ويوفر لهم الراحة أثناء السفر، سواءً لغرض العمل أو لزيارة الأصدقاء والعائلة».

بدوره، قال روب فليمنغ، وزير النقل والبنية التحتية بمقاطعة كولومبيا البريطانية التي تقع بها مدينة فانكوفر: «ستتيح إضافة هذه الخدمة الجديدة لزوارنا من دبي تجربة أكثر سهولة وكفاءة لمشاهدة كل ما تتمتع به كولومبيا من مميزات. ستجلب الخدمة الجديدة مزيداً من الاتصال بين المدن العالمية المرموقة ضمن شبكة وجهاتنا، وهو ما سيفيد أيضاً كافة سكان مقاطعتنا».

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