مطارات دبي تفوز بجائزتين مرموقتين تقديراً للتميز بتقديم الخدمات للمسافرين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت مطارات دبي جائزتين مرموقتين مع حصول مركز الاتصال المتكامل على جائزة ستيفي الذهبية والجائزة الدولية لتميز الأعمال تقديرا لتميزه في تقديم الخدمات للمسافرين.

وفازت مطارات دبي بالجائزة الذهبية عن فئة "مركز اتصال العام "حتى 100 مقعد" وذلك في الدورة السابعة عشر من جوائز ستيفي لخدمة العملاء بينما حصلت على الجائزة الذهبية في جوائز الدولية لتميز الأعمال عن فئة "أفضل خدمة عملاء".

كما حازت مطارات دبي على جائزة ستيفي عن مشروعها الخاص بمركز الاتصال المتكامل الذي يقدم خدماته باللغتين العربية والإنجليزية ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وكان قد تم إطلاق المركز كجزء من مشروع تحسين تجربة الضيوف حيث أظهر تقرير المتسوق السري زيادة ملحوظة في تقييم رضا العملاء حيث ارتفعت من 8.6 بالمائة إلى 96.5 بالمائة.

وبفضل الاعتماد على أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية والدردشة المباشرة إضافة إلى الخيارات الجديدة مثل المحادثات عبر واتس آب ومنصات التواصل الاجتماعي يمكن للمسافرين الاتصال بالمطار من خلال منصات متعددة ما يوفر الراحة والسهولة أثناء زيارتهم لمطارات دبي.

يدمج مركز الاتصال المتكامل الخدمات الحية المدعومة تكنولوجياً لضمان وصول المسافرين دائما إلى مقدمي خدمة العملاء المحترفين في مطار دبي الدولي /DXB/ وللحفاظ على سلاسة إدارة العمليات تتضمن الخدمة توفير أحدث المعلومات وأكثرها اتساقأ عبر جميع القنوات بما في ذلك الفحص الآلي لحالة الرحلة والتوجيه إلى شركاء مطار دبي الدولي الرئيسيين مثل طيران الإمارات ودناتا وهيئة الطرق والمواصلات

وقالت ميشيل لي نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال إننا نواصل التزامنا بتحسين تجربة السفر في جميع نقاط الخدمة في المطار ويعد الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين تأكيدا على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عملنا خلال الفترة الماضية والتزامنا بتقديم خدمات عالمية المستوى بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي المتمثلة في تقديم خدمات مبتكرة للعملاء وكذلك مع طموحنا في مطارات دبي لتقديم أفضل تجربة سفر لضيوفنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز