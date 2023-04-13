مطار دبي يتصدر عالمياً بالمقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في أبريل

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال أبريل الجاري، وصل إلى نحو 4.48 ملايين مقعد مجدول، ليواصل المطار التربع على قمة المطارات العالمية في السعة المقعدية المجدولة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه مطار «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً.

وكشفت البيانات أن مطار دبي واصل تحقيق مستويات نمو قياسي بدعم من توسع الناقلات المحلية لا سيما طيران الإمارات وفلاي دبي، بالإضافة إلى استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها عبر مطار دبي الذي وصل عددها إلى نحو 88 شركة طيران حتى الآن.

وبحسب البيانات جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني مسجلاً 3.8 ملايين مقعد تلاه مطار أمستردام بنحو 3 ملايين مقعد، ومطار باريس شارل ديغول في المركز الرابع بنحو 2.9 مليون مقعد، وحلت على التوالي بعدها مطارات إسطنبول، وسنغافورة، وفرانكفورت، وسيول، والدوحة، مدريد.

وحل مطار دبي الدولي في المركز الثاني عالمياً من حيث إجمالي السعة المقعدية المجدولة (الرحلات الدولية والمحلية) خلال أبريل وواصل تقليص الفارق مع مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي جاء في المركز الأول مسجلاً 4.9 ملايين مقعد، وسجل مطار طوكيو نحو 4.3 ملايين معقد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل بالمركز الثالث.

ونال مطار دبي الدولي المركز الأول عالمياً في قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً من حيث حركة الركاب الدوليين خلال شهر مارس الحالي.

حيث وصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة إلى أكثر من 4.6 ملايين مقعد. وتوقعت مطارات دبي الوصول إلى 77 مليون مسافر في 2023، وأكثر من 87 مليون مسافر في 2024 مع العودة إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا. وارتفع إجمالي عدد الرحلات خلال العام الماضي إلى 343339 رحلة، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 47 %، كما سجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال هذه الفترة نحو 204 مسافرين.

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