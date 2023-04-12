الفطيم دي سي للطيران تعزز أسطولها المُدار بطائرتين جديدتين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الفطيم دي سي للطيران، لخدمات طيران رجال الأعمال، عن تعزيز أسطولها من الطائرات التي تقوم بإدارتها، بإضافة طائرتين جديدتين من طراز بومباردييه جلوبال 6000 وجلوبال 5000. وستقوم الشركة بإدارة هاتين الطائرتين بالنيابة عن مالكيها.

وبإضافة هاتين الطائرتين، يرتفع العدد الإجمالي للطائرات المُدارة لدى شركة الفطيم دي سي للطيران إلى 11 طائرة، الأمر الذي يعزز مكانتها كواحد من أسرع مشغلي الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال نمواً في الشرق الأوسط.

وتتضمن عقود إدارة الطائرتين قيام شركة الفطيم دي سي للطيران بتوفير خدمات إدارة تشغيلية كاملة، وأنشطة منظمة إدارة صلاحية الطيران المستمرة (CAMO)، وحظيرة وقوف، ومناولة قاعدة العمليات الثابتة، وذلك في منشآتها في مطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن تقديم خدمات الصيانة.

وفي تعليقٍ له، قال هولجر أوستهايمر، مدير عام شركة الفطيم دي سي للطيران: «يمثل انضمام طائرتي بومباردييه جلوبال 6000 وجلوبال 5000 بداية قوية جداً لنا في هذا العام. كما أن إضافة هاتين الطائرتين المميزتين إلى طائرة بومباردييه جلوبال 7500 التي انضمت إلى أسطولنا في وقت سابق من هذا العام، في العام العاشر على إطلاق عملياتنا، يعزز مكانتنا الرائدة كأحد مشغلي الطائرات في منطقة الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك، تؤكد هذه الإضافة الجديدة ثقة مالكي الطائرات العميقة بالتزامنا الراسخ بالشفافية والجودة وأعلى معايير الخدمة، وخبرتنا الكبيرة في مجال إدارة الطائرات».

هذا وتتضمن مجالات الأعمال الأساسية لشركة الفطيم دي سي للطيران، إدارة الطائرات وأعمال الصيانة وقاعدة العمليات الثابتة، والمناولة الأرضية، وخدمات تأجير طائرات رجال الأعمال.

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