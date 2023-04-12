الاتحاد تسيّر رحلات يومية إلى تورونتو بدءاً من 30 مايو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت الاتحاد للطيران زيادة رحلاتها إلى تورونتو بعد تعزيز العلاقات في مجال النقل الجوي بين الإمارات وكندا. وابتداءً من 30 مايو، تبدأ الاتحاد للطيران بتشغيل رحلة أسبوعية جديدة بين أبوظبي وتورونتو، إضافة إلى الرحلات الستة الأخرى الحالية، لتوفر للمسافرين خدمة سفر يومية بين الوجهتين.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: يسرّنا تشغيل رحلات يومية بين أبوظبي وتورونتو، إحدى أكثر الطرق الجوية شعبية لعام 2023 نتيجة استعادة العافية سريعاً والنمو المستمر على السفر بين دولة الإمارات وكندا.

وستوّفر خدمتنا اليومية للمسافرين بغرض العمل أو للترفيه، والمواطنين الكنديين وغيرهم من طلاب الإمارات الذين يدرسون في جامعات كندا العالمية، خياراً مناسباً للسفر كل يوم في الأسبوع. وتحتفل الاتحاد هذا العام بالذكرى الثامنة عشر لإطلاق رحلاتها إلى تورونتو في أكتوبر 2005، ووقعت اتفاقية شراكة مع شركة ويست جت واتفاقية المشاركة بالرمز مع طيران كندا، ما يسمح للضيوف الاستفادة من السفر من تورونتو إلى أكثر من 15 وجهة.

وتورونتو مدينة عصرية وهي الأكبر في كندا ووجهة رائعة للسفر مع تنوعها الثقافي. ويمكن للزوار اكتشاف معالم شهيرة منها برج سي إن، وهو واحد من أكثر من 80 من المباني الشاهقة المنتشرة في المدينة، ومتحف رويال أونتاريو ومعرض فنون أونتاريو.

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