«فلاي دبي» تشغل 3 ملايين مقعد إلى 10 وجهات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كثفت «فلاي دبي» استعداداتها لتصاعد معدلات حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف، وسارعت عملياتها التوسعية لتلبية الطلب المتنامي على السفر في مختلف الأسواق الرئيسية من خلال وصلها إلى 51 دولة في إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية عبر أسطول مكون من 76 طائرة.

ورفعت فلاي دبي حجم السعة المقعدية التي تشغلها إلى مختلف الأسواق، ووفقاً لأحدث بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران ستشغل فلاي دبي خلال فصل الصيف 3.083 ملايين مقعد على رحلاتها إلى أهم 10 أسواق دولية للناقلة.

وكشفت البيانات أن فلاي دبي سارعت عملياتها التوسعية للاستفادة من الطلب المتنامي على السفر في العديد من الأسواق، لا سيما في السوق السعودي، حيث قامت مؤخراً بافتتاح 3 وجهات جديدة في هي نيوم تليها نجران وفي 21 مارس، بدأت رحلاتها إلى مطار القيصومة - حفر الباطن الذي جاء بعد وقت قصير من انطلاق الرحلات إلى ميلان بيرغامو والعاصمة الصومالية مقديشو، ليصل إجمالي عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلة في السوق السعودي إلى 16 وجهة.

ومن حيث أهم 10 أسواق دولية بالنسبة للناقلة خلال فصل الصيف جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول، حيث تشغل الناقلة نحو 809 آلاف مقعد خلال فصل الصيف إلى 16 محطة في المملكة، لتستحوذ على 17.9% من إجمالي السعة المقعدية التي تشغلها الناقلة.

وجاء في المركز الثاني روسيا من خلال تشغيل 467 ألف مقعد إلى 9 وجهات في روسيا لتستحوذ على 8.5% من إجمالي السعة المقعدية التي تشغلها الناقلة، وتشغل فلاي دبي نحو 403 آلاف مقعد إلى 5 وجهات في باكستان، الأمر الذي جعلها تحتل المركز الثالث من حيث أهم الأسواق الدولية بالنسبة للناقلة.

تلبية التوسعات

وبحسب البيانات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، جاءت إيران في المركز الرابع من حيث الأهمية بالنسبة للناقلة التي ستشغل 240 ألف مقعد إلى 6 وجهات في إيران خلال فصل الصيف، ثم جاءت عمان خامساً بنحو 237 ألف مقعد ستشغلها فلاي دبي إلى وجهتين في السلطنة، يليها الكويت حيث ستشغل الناقلة 136 ألف مقعد إلى مطار الكويت، ثم البحرين 185 ألف مقعد تشغلها فلاي دبي إلى مطار المنامة، ويحتل العراق المركز الثامن بنحو 177 ألف مقعد إلى 5 وجهات، وجاء السوق التركي في المركز التاسع حيث تشغل الناقلة 165 ألف مقعد إلى 6 وجهات في تركيا، ثم السوق الهندي في المركز العاشر بنحو 164 ألف مقعد تشغلها فلاي دبي إلى 9 محطات في الهند.

وبالتوازي مع توسع فلاي دبي في حجم السعة المقعدية، تواصل الناقلة استلام المزيد من استلام الطائرات الجديدة لتلبية العمليات التوسعية، حيث كشفت الشركة عن تسلمها خمس طائرات جديدة من طراز «737 ماكس»، منذ بداية العام الجاري 2023، في حين من المتوقع أن تستلم بالإجمال 17 طائرة من الطراز ذاته حتى نهاية العام الجاري، وهو نفس العدد الذي تسلمته الشركة في 2022، واستحوذت «فلاي دبي» على 57% من تسليمات «بوينغ» في الشرق الأوسط، كما استحوذت على 66.6% من تسليمات طراز «بوينغ 737 ماكس» في المنطقة أيضاً.

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