مطار دبي يتصدر عالمياً في رحلات «إيرباص A380»

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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تصدر مطار دبي الدولي قائمة المطارات العالمية من حيث عدد رحلات طائرة A380 الذي سيصل خلال فصل الصيف إلى 72 رحلة مغادرة يومياً إلى 49 وجهة حول العالم، بحسب تقرير صادر عن شركة «سيمبلي فلايينغ SimpliFlying» المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير أن معظم رحلات الطائرة العملاقة التي تنطلق من مطار دبي الدولي تشغلها طيران الإمارات التي تعتبر أكبر مشغل لطراز إيرباص «A380» في العالم، بالإضافة إلى بعض الرحلات من الخطوط الجوية البريطانية.

وبحسب التقرير جاء هيثرو بلندن في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد رحلات الطائرة العملاقة بنحو 20 رحلة يومياً إلى 12 محطة تشغلها كل من الخطوط الجوية البريطانية وطيران الإمارات وطيران الاتحاد وكانتاس والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية. وحل مطار سنغافورة في المركز الثالث بنحو 12 رحلة يومياً إلى 11 محطة، ثم مطار سيدني في المركز الرابع بنحو 8 رحلات يومياً إلى 8 وجهات.

ولاستيعاب تنامي الطلب على السفر خلال فصل الصيف تسعى طيران الإمارات لتوسيع نطاق عمليات طرز إيرباص A380 مع استئناف تشغيل هذه الطائرة ذات الطابقين عبر شبكتها لتشمل كلاً من غلاسكو (من 26 مارس)، الدار البيضاء من (15 أبريل)، بكين (من 1 مايو)، شنغهاي (من 4 يونيو)، نيس (من 1 يونيو)، برمنغهام (من 1 يوليو)، كوالالمبور (من 1 أغسطس)، وتايبيه (من 1 أغسطس)، علماً أن طيران الإمارات تشغل حالياً طائراتها «A380» إلى 41 وجهة حول العالم.

وسوف تعزز طيران الإمارات، في الأشهر المقبلة، الخدمات على خطوطها الحالية إلى أوروبا وأستراليا وأفريقيا، بينما تعيد خدماتها إلى مزيد من مدن شرق آسيا.

وتوقعت مطارات دبي أن يصل عدد المسافرين مع نهاية العام الجاري 2023 إلى 78 مليون مسافر في ظل الأداء القوي في العمليات وحركة المسافرين خلال الفترة الحالية، في حين كشف المطار عن تسجيل مستويات قوية من النمو خلال العام 2022، متجهاً نحو التعافي الكامل، بعدما استقبل أكثر من 66 مليون مسافر دولي بنمو 127%، الأمر الذي ساهم في تحقيق رقم قياسي جديد في مرحلة ما بعد الجائحة.

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