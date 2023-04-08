«أطياف رمضان في دبي» تستمر حتى 22 أبريل

المصدر: دبي- البيان

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يعد قضاء شهر رمضان الكريم في دبي تجربة مثالية لرؤية المدينة تضيء وتزدان بالأجواء الاحتفالية، حيث تزين الأضواء والفوانيس شوارع المدينة وأشجارها وطرقها ووجهاتها المتعددة.

وتمثل عطلة نهاية هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة لحضور أحد أروع العروض الضوئية في المدينة في مسجد الحباي في الخوانيج، والذي يعد جزءاً من فعالية «أطياف رمضان في دبي»، حيث يتزين المسجد والمناطق المحيطة به بإضاءات بتقنيات عالية وتصاميم ثقافية تجسد روح الشهر الفضيل على المباني مصحوبة بالفوانيس التي تضيء الطريق إلى المسجد. يمكنكم زيارة الموقع حتى 10 أبريل من الساعة 7 مساءً حتى 3:00 بعد منتصف الليل.

وستستمر فعالية «أطياف رمضان في دبي» بموقعها الثاني في منطقة السيف حتى 22 أبريل ضمن الاحتفالات الرمضانية في هذا الحي التاريخي.

تقدم حملة «رمضان في دبي» هذا العام العديد من العروض والفعاليات التي تلبي جميع الأذواق، وتمكّن سكان وزوار المدينة من جميع الأعمار الاستمتاع والمشاركة في التجارب الثقافية الفريدة وصنع ذكريات خاصة لا تُنسى في جميع أنحاء المدينة.

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