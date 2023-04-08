تونس: عائدات السياحة تفوق 327 مليون دولار خلال 3 أشهر

المصدر: د ب ا

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تجاوزت عائدات قطاع السياحة في تونس 1 مليار دينار تونسي (7ر327 مليون دولار) مع نهاية الربع الأول من 2023.

وحقق القطاع بذلك نموا في العائدات بنسبة 4ر64 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وفق بيانات البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة.

وفي 2022 زار تونس 4ر6 ملايين سائح مع عائدات بقيمة 2ر4 مليارات دينار تونسي.

وتأمل تونس في 2023 استعادة المعدلات العادية للقطاع لفترة ما قبل جائحة كورونا في 2019 والذي شهد توافد أكثر من تسعة ملايين سائح على البلاد.

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