3.1 ملايين زائر دولي لدبي في أول شهرين من 2023

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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استقطبت دبي 3.1 ملايين زائر دولي خلال أول شهرين من العام الجاري، بنمو 41 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

واستقبلت خلال شهر يناير 1.47 مليون زائر، و1.63 مليون زائر في فبراير، لتسجل الإمارة بذلك 98.7 % من أعداد السياح في مرحلة ما قبل الجائحة التي بلغت 3.14 ملايين سائح دولي خلال الفترة نفسها من عام 2019.

جاء ذلك وفق بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.وحلت دول غرب أوروبا أولاً بين المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال شهري يناير وفبراير.

حيث استحوذت على 22 % من إجمالي عدد الزوّار، فيما استحوذت كل من منطقتي جنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على 16 %، وبلغت حصة روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول شرق أوروبا 15 % مقابل 14 % لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صدارة هندية

واستمرت الهند في تصدر الدول المصدرة للسياح إلى دبي في أول شهرين من العام الجاري بـ401 ألف سائح تلتها روسيا بـ229 ألف سائح.

ومن ثم سلطنة عُمان بـ201 ألف سائح، ثم المملكة المتحدة بـ196 ألف سائح، تليها السعودية بـ183 ألف سائح. وجاءت ألمانيا في المرتبة السادسة بـ134 ألف سائح، ثم الولايات المتحدة بـ132 ألف سائح، وإسرائيل بـ85 ألف سائح، وفرنسا 72 ألف سائح، والكويت 71 ألف سائح.

إشغال فندقي

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية فبراير الماضي 148 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة فندقية مقارنة بنحو 139 ألف غرفة فندقية في 759 منشأة في نهاية فبراير 2022. وبلغ عدد الليالي (الغرف المحجوزة) خلال أول شهرين من العام الجاري 7.28 ملايين ليلة مبيت مقارنة بـ6.3 ملايين ليلة مبيت في ذات الفترة من العام الماضي بنمو 15.5 %.

وارتفع متوسط الإشغال الفندقي في دبي في يناير وفبراير 2023 إلى 84 %، مقارنة مع 78 % الفترة نفسها من 2022، لتصل إلى نفس مستوى العام 2019.

وحققت الشقق الفندقية الفخمة أعلى مستويات الإشغال بنسبة 88 %، تلتها الشقق الفندقية المتوسطة بنسبة 87 %، ثم فنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 86 %، وفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 84 %، وفنادق 5 نجوم 82 %.

وبلغت طول مدة إقامة النزلاء 4 ليالٍ، مقارنة مع 4.3 ليالٍ في 2022.

فيما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي بنهاية فبراير 2023 نحو 609 دراهم، مقارنة بـ623 درهماً لذات الفترة من عام 2022، وارتفع العائد من الغرف المتوافرة إلى 514 درهماً، مقابل 483 درهماً.

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