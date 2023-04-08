طيران الإمارات يومياً إلى تورنتو ابتداء من 20 الجاري

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات على تعزيز خدماتها بإضافة رحلتين في الأسبوع بين دبي وتورنتو، وذلك في تطور سريع عقب توسيع اتفاقية النقل الجوي بين الإمارات وكندا. واعتباراً من 20 أبريل الجاري، ستشغل الناقلة رحلات يومية على هذا الخط المزدحم لخدمة الطلب الهائل من المسافرين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين الإمارات وكندا تطوراً ملموساً يُنتظر أن ينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وسلاسل التوريد ويوفر فوائد اقتصادية هائلة للبلدين.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نرحب بتوسيع اتفاقية الخدمات الجوية بين الإمارات وكندا، ونود أن نشكر جميع الأطراف والجهات التي شاركت في هذه الاتفاقية المحورية التي ستعزز قطاعي الطيران والسياحة في البلدين. ونحن نخدم عملاءنا بين دبي وتورنتو منذ 2007، ورغم أننا نشغّل طائرة A380 العملاقة على هذا الخط منذ 2009.

إلا أن الطلب الناشئ عن المسافرين بغرض السياحة والأعمال ومجتمعات الهجرة والطلبة يفوق باستمرار السعة المخصصة. وهذه الاتفاقية المعززة تشكل نقطة تحول في استراتيجيتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل».

وأضاف: واصلت العلاقات التجارية بين كندا والإمارات النمو بشكل كبير على مر السنين، وسيساعد توسيع الخدمات الجوية على تعزيز الأعمال والتجارة. كما أن هذا التوسع يُعدّ تأكيداً على الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في تواصل كندا مع العالم، الذي يمكننا دعمه من خلال شبكتنا العالمية التي تغطي أكثر من 130 وجهة. ونتطلع، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية وشركائنا في الرمز وبرنامج الولاء إير كندا وشركائنا في الصناعة، إلى لعب دور في تسهيل مزيد من فرص السياحة والتجارة بين البلدين.

وتشغل طيران الإمارات طائرتها A380 ذات الطابقين على خط دبي/‏ تورنتو، ما يتيح سفر 491 راكباً في الدرجات السياحية والأعمال والأولى على كل رحلة بكل اتجاه. ومع زيادة رحلتين في الأسبوع، ستوفر طيران الإمارات نحو 2000 مقعد إضافي لخدمة الخط المزدحم، ما يرفع السعة بنسبة 40% بين المدينتين.

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