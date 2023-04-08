«فلاي دبي» تطلق عروضاً خاصة للسفر خلال عيد الفطر

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت فلاي دبي أسعاراً خاصة للمسافرين من دولة الإمارات للسفر إلى عدد من الوجهات حول شبكتها خلال عطلة عيد الفطر. وتتوفر أسعار خاصة في العيد تبدأ من 1135 درهماً للحجز بحلول 20 أبريل الجاري وللسفر بين 15 إلى 23 منه.

مع وجود أكثر من 110 وجهات على شبكتها، يمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر مريحة ومحسّنة سواء أكانوا يسافرون في درجة الأعمال أم الدرجة السياحية. وتتوفر الأسعار الخاصة للسفر إلى أكثر من 20 وجهةبما في ذلك إسطنبول وكرابي وميلانو وبيرغامو وباتايا وبيزا وصلالة وسالزبورغ وتبليسي. ويشمل عرض درجة الأعمال مساحة أكبر وراحة أكبر في المقعد المسطح أو القابل للإمالة، بينما توفر الدرجة السياحية مقاعد مصممة لراحة عالية.

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