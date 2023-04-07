مطارات دبي تفوز بجائزتين دوليتين للسلامة للعام 2023

المصدر: دبي - البيان

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حصلت مطارات دبي؛ الجهة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، على جائزتين مرموقتين ضمن جوائز السلامة الدولية 2023: الجائزة الفضية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، وجائزة السلامة الدولية 2023 مع وسام «الجدارة» من مجلس السلامة البريطاني.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: توفير بيئة آمنة وصحية تضمن سلامة ورفاهية ضيوفنا وموظفينا وشركائنا يقع على رأس أولويتنا. ونحن فخورون بفوزنا بهاتين الجائزتين المرموقتين لأنهما تسلطان الضوء على التزامنا تجاه تحقيق هذا الهدف، كما سنواصل جهودنا الحثيثة لتحقيق التميز وضمان بيئة عمل وتجربة سفر آمنة وصحية للجميع.

وتهدف جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث إلى تقييم نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية في كل مؤسسة، وذلك وفقاً لمعايير محددة تتضمن انخراط الإدارة العليا، ومراجعة سجلات الحوادث والإصابات لكل من الموظفين والمتعهدين، إلى جانب التطبيق اليومي لأنظمة وسياسات إدارة السلامة. وهذا أكبر برنامج جوائز للصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة. وتصل عدد المشاركات في الجائزة، التي تدخل عامها السابع والسبعين، ما يقرب من 2000 مشاركة سنوياً من 50 دولة، بينما تصل إلى 7 ملايين موظف. ومن المقرر منح الجائزة رسمياً خلال حفل بدبي في 4 مايو.

تتضمن معايير التقييم الخاصة بجوائز السلامة الدولية لعام 2023 من مجلس السلامة البريطاني تحديد وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية.

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