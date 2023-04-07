%55 نمو الطلب على السفر الجوي عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن استمرار نمو الطلب في قطاع السفر الجوي، خلال فبراير الماضي، حيث ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي بنسبة 55.5% مقارنة بفبراير 2022، وعلى المستوى العالمي بلغ إجمالي حركة المسافرين 84.9% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19» في 2019.

وسجلت حركة السفر المحلية ارتفاعاً بنسبة 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت حركة السفر المحلية 97.2% من المستويات المسجلة في فبراير 2019، وارتفعت حركة السفر العالمية 89.7% مقارنة بفبراير 2022، حيث سجلت جميع الأسواق نمواً كبيراً، وبشكل خاص في آسيا والمحيط الهادئ.

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