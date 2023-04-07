بولندا تستعد لمشاركة قوية بسوق السفر العربي 2023
تستعد بولندا لمشاركة قوية في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، المقرر إقامته في دبي في الفترة من 1 إلى 4 مايو بمركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض منظمة السياحة البولندية جمال بولندا وغنى طبيعتها ومدنها الساحرة أمام الآلاف من المحترفين والعاملين في مجال السفر والإعلام من جميع أنحاء العالم على مدى أربعة أيام متتالية.
ومن جبال تاترا الشاهقة إلى بحر البلطيق البري، تمتلئ بولندا بالمدن النابضة بالحياة المعروفة بتراثها الثمين والهندسة المعمارية المذهلة والمناظر الطبيعية الرائعة. وسواء كنتم من رواد الشواطئ بقصد الترفيه أو محبي رياضة المشي لمسافات طويلة أو عشاق المدن العريقة والأنشطة الصباحية تعتبر بولندا وجهة أوروبية مثالية للزوار من الشرق الأوسط وموطناً للعديد من مناطق الجذب والمعالم السياحية القادرة على إسعاد الجميع.
وسيتم التركيز بصفة خاصة على مدينتي وارسو وكراكوف. كما تبرز غابة بيالوفيجا وهي إحدى أشهر المتنزهات الوطنية في بولندا والبالغ عددها 23 متنزهاً، وهي الغابة البدائية الوحيدة في أوروبا . وهناك أيضاً المزيد من المدن التي تستحق الزيارة مثل فروتشلاف، غدانسك، بوزنان، لودش.