مطارات دبي تفوز بجائزتين دوليتين مرموقتين في مجال السلامة

المصدر: البيان

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حصلت مطارات دبي، الجهة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال (DWC)، على جائزتين مرموقتين ضمن جوائز السلامة الدولية 2023، بما يشمل الجائزة الفضية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث RoSPA، وجائزة السلامة الدولية 2023 مع وسام "الجدارة" من مجلس السلامة البريطاني.

جاءت الجائزتان تقديراً لالتزام مطارات دبي بالتميز في مجال الصحة والسلامة، وشهادة على فاعلية ومتانة نظام إدارة الصحة والسلامة لديها خلال عام 2022 المنصرم.

وتعليقاً على الجائزتين، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "إن توفير بيئة آمنة وصحية تضمن سلامة ورفاهية ضيوفنا وموظفينا وشركائنا يقع على رأس أولويتنا. نحن فخورون بفوزنا بهاتين الجائزتين المرموقتين لأنهما تسلطان الضوء على التزامنا تجاه تحقيق هذا الهدف، كما سنواصل جهودنا الحثيثة لتحقيق التميز وضمان بيئة عمل وتجربة سفر آمنة وصحية للجميع".

تهدف جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث RoSPA إلى تقييم نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية في كل مؤسسة، وذلك وفقاً لمعايير محددة تتضمن انخراط الإدارة العليا، ومراجعة سجلات الحوادث والإصابات لكل من الموظفين والمتعهدين، إلى جانب التطبيق اليومي لأنظمة وسياسات إدارة السلامة. وتعد جوائز RoSPA أكبر برنامج جوائز للصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة. وتصل عدد المشاركات في الجائزة، التي تدخل عامها السابع والسبعين، ما يقرب من 2000 مشاركة سنوياً من 50 دولة، بينما تصل إلى نحو أكثر من سبعة ملايين موظف. ومن المقرر منح الجائزة رسمياً خلال حفل يقام في دبي يوم 4 مايو.

تتضمن معايير التقييم الخاصة بجوائز السلامة الدولية لعام 2023 من مجلس السلامة البريطاني تحديد وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية ومخاوف الرفاهية، وسياسة الصحة والسلامة والامتثال التنظيمي، ومخاطر الصحة والسلامة وإدارة المخاطر، وإدارة أداء الصحة والسلامة، والقيادة العليا، والالتزام بالصحة والسلامة، والتحسينات في سياسات ومعايير الصحة والسلامة بعد جائحة كوفيد-19، ومراجعات الصحة والسلامة، وإدارة معدات الحماية الشخصية، ومشاركة الموظفين في برامج الصحة والسلامة.

وهذا العام، تقدمت 947 مؤسسة عالمية بطلب إلى مجلس السلامة البريطاني للحصول على الجائزة، مُنح 30 في المائة منها فقط وسام "الجدارة"، علماً بأنه سيتم استلام الجائزة رسمياً خلال حفل عشاء يقام في لندن في مايو 2023.

تضم جوائز السلامة الدولية 12 فئة وتقدم تقديراً لالتزام المؤسسات بالمعايير الممتازة لإدارة الصحة والسلامة والرفاهية. في عام 2022، فازت أكثر من 540 مؤسسة من جميع الأحجام والأنواع والقطاعات بجائزة السلامة الدولية، بما في ذلك شركات من المملكة المتحدة وإفريقيا وآسيا والهند وأوروبا القارية والشرق الأوسط.

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