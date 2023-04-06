مطار دبي يحافظ على الصدارة العالمية بالمسافرين الدوليين

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال عام 2022.

وذلك للعام التاسع على التوالي، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي، الذي يرصد أداء قطاع النقل الجوي في العالم.

وأظهرت بيانات للمجلس أن مطار دبي الدولي تعامل مع نحو 66 مليون مسافر دولي في العام الماضي، بنمو 127% مقارنة مع 29.1 مليون مسافر في 2021.

هيثرو ثانياً

وبحسب البيانات، جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بنحو 58.2 مليون مسافر، ثم مطار أمستردام بالمركز الثالث بنحو 52.5 مليون مسافر، يليه مطار باريس رابعاً بنحو 51.8 مليون مسافر، ثم مطار إسطنبول في المركز الخامس 48.5 مليون مسافر.

أداء متميز

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «إن احتفاظ مطار دبي بالصدارة العالمية في عدد المسافرين الدوليين هو نتيجة متوقعة؛ نظراً للأداء المتميز الذي حققه مطار دبي الدولي خلال عام 2022، وكذلك الزيادة في حركة السفر خلال الربع الأخير من العام نفسه».

وأضاف: «شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في حركة السفر عالمياً خلال عام 2022، وجاء هذا الإنجاز الذي حققه مطار دبي الدولي نتيجة التخطيط والتنسيق المتواصل والأداء المتميز من قبل جميع الفرق ومختلف الشركاء الاستراتيجيين.

وبفضل هذا التأهب والاستعداد بالتعاون مع الشركاء، تمكن المطار من استيعاب الزيادة السريعة في حركة السفر مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن توفير تجربة سفر سلسة واستثنائية لجميع المسافرين الذين وصل عددهم إلى 66 مليون مسافر خلال العام المنصرم».

وقال: «في الوقت الذي نحتفل فيه بهذا الإنجاز الرائع، يبقى تركيزنا منصباً على الاستمرار في الحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي على رأس قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً، وأفضل مطار في العالم من قبل المسافرين».

إجمالي

وكشف التقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي عن أن بعض المطارات نجحت في استعادة عافيتها من حيث إجمالي عدد المسافرين، من ضمنها مطار دبي، الذي حصل على المرتبة الخامسة من حيث إجمالي أعداد المسافرين، ثم مطار إسطنبول الذي حل سابعاً، يليه مطار لندن هيثرو، ثم مطار دلهي، ومطار باريس شارل ديغول.

وتصدر مطار أتلانتا بالولايات المتحدة بنحو 93.6 مليون مسافر، وجاء مطار دالاس ثانياً بـ73.3 مليوناً.

زيادة

وتشير بيانات المجلس إلى أنه مع استئناف السفر الدولي، وصلت حركة المسافرين عالمياً لعام 2022 إلى ما يقرب من 7 مليارات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53.5% عن عام 2021، وانتعاشاً بنسبة 73.8% عن نتائج عام 2019.

وشهدت أكبر 10 مطارات من حيث إجمالي حركة الركاب، والتي تمثل 10% من حركة السفر العالمية، زيادة بنسبة 51.7% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 85.9% مقارنة بنتائج عام 2019.

وتوقعت مطارات دبي الوصول إلى 77 مليون مسافر في 2023، وأكثر من 87 مليون مسافر في 2024 مع العودة إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا. وارتفع إجمالي عدد الرحلات خلال العام الماضي إلى 343339 رحلة، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 47%، كما سجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال هذه الفترة نحو 204 مسافرين.

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