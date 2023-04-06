اتفاق بين مطارات أبوظبي و«جيتكس» لتعزيز السفر عبر مطار البطين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مطارات أبوظبي، المشغّل للمطارات الخمسة بإمارة أبوظبي، إبرام اتفاقية شراكة مع جيتكس، المتخصصة عالمياً في مجال خدمات الطيران الخاص، لتعزيز تجربة سفر كبار الشخصيات بمطار البطين للطيران الخاص. وستتولى جيتكس بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية إدارة خدمات الأعمال اليومية كمشغّل ثابت، إلى جانب المساهمة بصورة فاعلة في تطوير البنية التحتية الأساسية لمبنى كبار الشخصيات.

حضر حفل التوقيع في مطار البطين المهندس جمال الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي، وعادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة جيتكس للطيران الخاص.

وقال جمال الظاهري: يسرنا انضمام شركة جيتكس إلى مطار البطين للطيران الخاص، التي تعد إحدى أقوى شركات إدارة الطيران الخاص حول العالم، ونتطلع قدماً إلى العمل معها بصورة وثيقة كمشغّل ثابت في المطار. ونحن واثقون بأنها ستثري تجربة المسافرين لما تتمتع به من خبرة طويلة بالمجال.

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