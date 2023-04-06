رحلة افتتاحية للخطوط الجوية القبرصية

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل مطار دبي الدولي الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القبرصية القادمة من لارنكا، والتي وصلت إلى مبنى المسافرين رقم 1.

ومن المقرر أن تشغل الخطوط الجوية القبرصية 3 رحلات أسبوعية بين دبي ولارنكا. توفر الوجهة الجديدة خيارات ربط مع العديد من الوجهات الأخرى في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، بالإضافة إلى مجموعة من الوجهات العالمية الأخرى. ووصل إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية من مطار دبي الدولي حالياً إلى 230 وجهة في 95 دولة من خلال أكثر من 85 شركة طيران دولية.

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