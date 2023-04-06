طيران الإمارات تشارك عملاءها الاحتفال بالفصح

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك طيران الإمارات عملاءها احتفالاتهم بعيد الفصح على التقويمين الغربي والشرقي، وتقدم لهم هذا الشهر أطباق لحم الضأن التقليدية في الصالات الخاصة، وسلالاً من الكعك الساخن، ومفاجآت للأطفال على متن الطائرة، ومجموعة من الأفلام الجديدة للعائلات على نظامها الترفيهي.

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات إلى وجهات محددة بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة والبرازيل والفلبين وجنوب إفريقيا وموريشيوس وغانا، بمجموعة فاخرة من هدايا عيد الفصح على متن الطائرة، بين 7 و10 أبريل.

ويُقدّم على الدرجة السياحية كعكة ساخنة مع وجبتهم، تليها حلوى عيد الفصح، بينما يُقدّم لركاب الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة كعكة شوكولاته مزينة بالكريما، أو كعكة الجبن بالفراولة.

وفي الصالون الجوي على A380، يحصل المسافرون على كعكة الفصح التقليدية مع فاكهة المرزبانية. وبين 14 إلى 17 أبريل، يتم تقديم المزيد مثل كعكة عيد الفصح وخبز كوليش على رحلات روسيا واليونان. ويحصل الأطفال على بسكويت بألوان زاهية على شكل بيض الفصح.

وفي معظم صالات طيران الإمارات الراقية حول العالم، يستمتع المسافرون بأطباق الفصح الكلاسيكية، مثل قطع لحم الضأن مع البطاطس المشوية والجزر بالبرتقال في صالات الدرجة الأولى بدبي.

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