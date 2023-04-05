بلومبرغ: دبي عاصمة لعقارات العلامات التجارية العالمية

المصدر: البيان

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أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن دبي ترسخ مكانتها وجهة مفضلة للباحثين عن العقارات التجارية الفاخرة.

وأضافت في تقرير لها أن مبيعات هذه العقارات في دبي، التي أصبحت العاصمة العالمية للمساكن ذات العلامات التجارية، تزدهر حيث يواصل المشترون الأجانب شراء منازل فائقة الفخامة.

وذكرت الوكالة أنه خلال هذا الأسبوع اشترى مستثمر شقة على الخريطة مكونة من خمس غرف تحمل علامة «باكارات» بقيمة 203.1 ملايين درهم (55.3 مليون دولار).

ودفع المستثمر 14 ألف درهم للقدم المربعة، وهو أعلى سعر يتم دفعه في مقابل شقة على الخريطة، وفقاً لشركة «لوكسهابيتات أنترناشونال ريالتي» للوساطة العقارية.

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