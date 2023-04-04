مطار هولندي يحظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة

المصدر: د ب ا

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أعلن مطار شيفول في العاصمة الهولندية أمستردام تغيراً في مساره وذلك من خلال حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة.

وأوضح المطار اليوم الثلاثاء أنه لن تكون لديه رحلات ليلية كما سيتم حظر الطائرات الخاصة بحلول نهاية 2025 على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى " نقل جوي أكثر هدوءاً وأكثر نظافة وأفضل".

وأضاف المطار أن من المنتظر أن يتم تدريجياً حظر الطائرات التي تُحْدِث قدراً كبيراً من الضوضاء مثل الطائرة بوينغ 747.

وقوبل إعلان المطار برد فعل إيجابي من جانب الروابط البيئية وسكان المنطقة، كما قوبل بانتقادات من جانب شركات الطيران ومنظمي الرحلات.

وأبدت شركة الطيران "كيه إل إم" التي تتخذ من مطار شيفول مقراً لها دهشتها حيال إعلان المطار، وقالت إنها كانت تود اتباع نهج مشترك من جانب قطاع صناعة الطيران للتغلب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومنع الضوضاء.

ورحبت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) بإعلان المطار، وقال مارتين دي زيوف من المنظمة إن النقل الجوي تجاوز الحدود بالنسبة للسكان والطبيعة والمناخ، ورأى أن قرار حظر الطائرات الخاصة يعد بمثابة خطوة إيجابية لافتاً إلى "هذا النوع من حركة المرور يعد تبجحاً في فترات أزمة المناخ ولم يعد يصلح حقاً".

ويعتزم المطار وقف إقلاع الطائرات في الفترة بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً وعدم السماح بهبوط الطائرات حتى الساعة الخامسة صباحاً. وذكر المطار أن هذا الإجراء سيسري على نحو 10000 رحلة سنوياً.

كانت الحكومة الهولندية قررت إلزام المطار بتقليل عدد رحلاته بحلول العام المقبل من 500 ألف رحلة بحد أقصى إلى 440 ألف رحلة سنويا وذلك بسبب التلوث الضوضائي والتلوث البيئي.

ومن المنتظر مبدئيا تطبيق حد أقصى للرحلات بـ 460 ألف رحلة اعتباراً من نوفمبر المقبل. ورفعت شركة "كيه إل إم" وأربع شركات طيران أخرى دعوى قضائية ضد هذا الإجراء.

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