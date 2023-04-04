كلية دبي للسياحة تخرّج الدفعة الأولى من «كفاءات الضيافة»

المصدر: دبي - البيان

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خرجت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي، الدفعة الأولى لبرنامج كفاءات الضيافة المعتمد من نافس، ضمت الدفعة تخريج 19 مواطناً ومواطنة تم توظيفهم في مجموعة جميرا.

وأقيم حفل التخرج في فندق برج العرب أخيراً، بحضور ممثلين عن كل من كلية دبي للسياحة ووزارة الموارد البشرية والتوطين «نافس» ومجموعة جميرا لإدارة الفنادق الفاخرة والعضو في «دبي القابضة».

وقامت مجموعة جميرا بالتعاون مع كل من كلية دبي للسياحة ونافس بإشراك مجموعة من كوادرها الوطنية في برنامج «كفاءات» ضمن برنامجها السنوي «برنامج جميرا للضيافة»، والذي يهدف إلى استقطاب المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الفندقي وصقل الكفاءات الإماراتية التي تتطلع لبناء مستقبل زاهر بقطاع الفنادق والضيافة.

جهود مشتركة

وقالت مريم المعيني مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: الدفعة الأولى من برنامج كفاءات، ثمرة جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتلبية ودعم الاستراتيجية الوطنية للتوطين على مستوى الدولة، والتي يسهم فيها شركاؤنا في القطاع الخاص بصورة إيجابية بمن فيهم مجموعة جميرا للضيافة. وأضافت أن التخريج يعد بداية محفزة لمواصلة العمل على تدريب المزيد من المواطنين عبر برنامج كفاءات من نافس والذي يستهدف تدريب 100 مواطن خلال 2023، ضمن قطاعات اقتصادية مختلفة منها الضيافة والتجزئة وغيرها من القطاعات المستهدفة ضمن خطط التوطين.

وقالت منيرة الطاهر، نائب رئيس التوطين وعمليات الموارد البشرية في «مجموعة جميرا»: بصفتنا مجموعة محلية وعالمية للضيافة الفاخرة، نلتزم بتعزيز المواهب الإماراتية وتقديم دعمنا الكامل لاستقطاب المزيد من المواطنين للعمل في هذا القطاع النشط من خلال مساعدتهم على رسم مسار تطورهم المهني، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

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