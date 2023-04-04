مطار الشارقة يشارك خبراته في الاستدامة مع المنظمة العربية للطيران

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مطار الشارقة وفداً من المنظمة العربية للطيران المدني، بهدف تبادل الخبرات الميدانية، والاطّلاع على المشاريع والمبادرات التي يتبنّاها المطار بمجال البيئة لتحقيق الاستدامة. وضمّ الوفد عدداً من خبراء الاستدامة من مختلف القطاعات من الإمارات، والدول العربية الشقيقة، منها السعودية، والأردن، والمغرب، والسودان، وليبيا.

واستعرض ممثلو الهيئة ومزوّدو الخدمة بمطار الشارقة، الأنشطة والمبادرات البيئية، والخطط المستقبلية للمطار، لتحقيق الاستدامة بكافة عملياته، وتقليل استهلاك الموارد، وإعادة استخدامها وتدويرها، والتي دعمته للوصول إلى «المستوى النهائي 3+»، من اعتماد الانبعاثات الكربونية، وهو مستوى صفرية الانبعاثات. كما اطلع الوفد على آلية عمل محطة معالجة مياه الصّرف.

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