دبي تحتفي بشهر رمضان المبارك بمجموعة من التجارب الفريدة

المصدر: البيان

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تقدم دبي، التي تشتهر بتنوعها الثقافي وتراثها العريق، إلى جانب معالمها الشهيرة وكرم الضيافة، مجموعة من التجارب المميزة لسكان وزوار المدينة خلال شهر رمضان، حيث تنعكس روحانيات الشهر الفضيل من خلال التواصل واللقاءات مع الأهل والأصدقاء، إلى جانب الديكورات الرائعة التي تزين الشوارع والوجهات المتعددة، وكذلك انتشار الخيم الرمضانية وموائد الإفطار والسحور.

وتقدم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قائمة بالأنشطة التي يمكن القيام بها والمشاركة بها مع الأهل والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.

مركزٌ عالمي لتجارب تناول الطعام

تحتضن دبي مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدم تشكيلة متنوعة من موائد الإفطار والسحور، وهو ما يجعل دبي وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك. وتضم قوائم الطعام أشهى الأطباق التقليدية التي تستخدم المكونات التقليدية العربية في تحضيرها، وتضم تشكيلة متنوعة من نكهات المطبخ الشرق الأوسطي التي تناسب جميع الأذواق، حيث تقدم العديد من الفنادق والمطاعم بوفيهات إفطار رمضانية خاصة، ما يسمح للضيوف بالاستمتاع بجميع النكهات الموسمية.

ولاختبار الضيافة العربية الأصيلة في رمضان، يمكن الحجز في المجلس بمركز دبي التجاري العالمي، وهو أحد أكثر الأماكن استمرارية في تقديم موائد الإفطار والسحور الرمضانية في دبي، حيث يقدم قائمة طعام شهيّة لتختار من بين محطات الطهي المباشر والحلويات والآيس كريم، كما أنه المكان المناسب لاستضافة كبار الشخصيات وأيضا وفود رجال الأعمال، وكذلك العائلات التي تتطلع إلى تناول الطعام على طاولة الإفطار أو السحور.

وللاستمتاع بتجربة إفطار تقليدية، يمكن للضيوف زيارة خيمة أساطير في منتجع أتلانتس النخلة، التي تُعد إحدى أفضل الخيم الرمضانية في دبي، والمصممة على الطريقة العربية، حيث توفر تجربة تناول طعام فريدة للضيوف. كما يمكن للأصدقاء والعائلات زيارة خيمة المجلس، وجهة الإفطار في صالة مدينة أرينا الواقعة في مدينة جميرا، حيث توفر للضيوف مساحة فريدة وسط ديكورات معمارية كلاسيكية، مما يتيح لهم الاستمتاع بأشهى المأكولات الأصيلة من البوفيه ومحطات الطهي الحية، ثم الذهاب في جولة تسوق مسائية مميزة في الأسواق القريبة.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بوجهات طعام فريدة للإفطار، مثل "تايم أوت ماركت دبي"، الذي يقدم سلسلة من الأطباق المستوحاة من أجواء شهر رمضان، بما في ذلك مشروب فيمتو ميلك شيك باللون البنفسجي، وآيس كريم بنكهة الفيمتو من بيكل، مطعم البرجر المميز.

ويمكن للزوار أيضاً التوجه إلى جميرا أبراج الإمارات لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بتجربة إفطار خاصة مع إطلالة خلابة على متحف المستقبل الشهير ومعالم دبي الخلابة، حيث يوفر تراس المجلس بوفيه إفطار فاخر ومميز، يتضمن أشهى الأطباق الرمضانية التقليدية، ووجبات الشاورما والسمك المشوي والشيش طاووق، بالإضافة إلى الكفتة والروبيان المتبل والحلويات العربية التقليدية.

ويوفر فندق أرماني، أحد أشهر الفنادق والمعالم في دبي، للجمهور بوفيه إفطار فاخر يتضمن مجموعة من أشهى الأطباق التقليدية والموسمية في مختلف مطاعمه وسط أجواء هادئة تعبق برائحة العود، وعلى وقع أنغام المعزوفات الموسيقية المميزة.

كما تقدم دبي أوبرا، أحد أكثر الوجهات الثقافية شهرة في دبي، تجربة إفطار فريدة تتميز ببوفيه غني بالأطباق العربية التقليدية بلمسة عصرية وسط أجواء مناسبة للاستمتاع بتجربة إفطار مختلفة. وتتضمن تجربة الإفطار في دبي أوبرا تقديم عروضٍ ترفيهية حيّة تشمل عزفاً للموسيقى العربية الكلاسيكية وعروض الأداء الحركي، لتوفر أجواءً احتفالية للضيوف، مما يجعل من دبي أوبرا وجهة مثالية للاحتفال بشهر رمضان في دبي.

الضيافة والثقافة العربية

تُعد دبي وجهة مثالية للاحتفال بالشهر الكريم نظراً لثقافة الضيافة التي تشتهر بها عالمياً، حيث ترحب جميع مرافق دبي، بدءاً من الفنادق ووصولاً إلى المراكز الثقافية، بالزوار بكل حفاوةٍ وكرم، وتدعوهم للمشاركة في الاحتفالات خلال الشهر الفضيل.

ويعد مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري وجهة مميزة لابد من زيارتها خلال شهر رمضان المبارك في دبي، حيث يتيح للزوار فرصة تجربة الأنشطة الرمضانية التقليدية في دبي، مثل تجارب الإفطار والسحور وسط أجواء ترحيبية مميزة. كما يتولى فريق العمل الخبير في المركز مهمة تعريف الزوار بالعادات والتقاليد الرمضانية بأسلوب تعليمي وهادف. كما يقدم المركز مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان، مثل جولات على المساجد برفقة دليل سياحي ودروس الخط الإسلامي، بالإضافة إلى القهوة العربية التقليدية والتمور، بما يوفر تجربة ثقافية غنية للزوار من جميع الأعمار.

وتستقبل مدينة إكسبو دبي معرض حيّ رمضان المميز لمدة 50 يوماً مع مجموعة من الاحتفالات والعروض المميزة بمناسبة الشهر الفضيل. وتأخذ الفعالية المميزة الزوار في رحلة مذهلة عبر العالم الإسلامي، تنطلق من الأحياء الإماراتية التقليدية، وتتواصل نحو بلاد الشام يتبعها شمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتنتهي في ربوع الخليج العربي المعاصر. ويسلط المعرض الضوء على المأكولات الرمضانية العالمية والإقليمية، بدءاً من أشهى أصناف المأكولات الشعبية وصولاً إلى الأطباق التقليدية الأخرى التي تعطي الزوار فرصة الاستمتاع بتجربة إفطار غامرة مع الآخرين، إلى جانب استكشاف المزيد عن أهمية الشهر الفضيل وأجواء الحب والمودة التي يحملها.

ويحكي متحف الاتحاد قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمنح زواره خلال شهر رمضان تجربة ثقافية فريدة من نوعها مع مجموعة من المعارض التفاعلية وعروض الوسائط المتعددة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخاصة التي تحتفي بالتراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

ويمكن للجمهور وزوار المدينة من مختلف الجنسيات الاطلاع على ثقافة دبي وتاريخها الغني من خلال جلسة تصوير برعاية جلف فوتو بلس. وتصطحب الفعالية الضيوف في رحلة استكشافية عبر شوارع منطقة الكرامة النابضة بالحياة، أحد أهم الأحياء التاريخية في دبي، برفقة مجموعة من خبراء التصوير الفوتوغرافي، الذين يعملون على تزويدك بأفضل النصائح حول كيفية الحصول على أفضل اللقطات، إلى جانب المعلومات التاريخية للوجهة. ويشكل هذا النشاط الترفيهي خياراً مميزاً لقضاء وقت مميز برفقة العائلة والأصدقاء خلال أمسيات شهر رمضان، فضلاً عن التقاط الصور للحظات لا تنسى.

الأنشطة الترفيهية العائلية

تشتهر دبي بمرافقها الترفيهية عالمية المستوى، وتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية العائلية خلال شهر رمضان المبارك، بدءاً من المعارض التفاعلية وورش العمل ووصولاً إلى الأنشطة والألعاب الترفيهية في الهواء الطلق، وغيرها من التجارب المميزة التي تناسب الجميع. وتقدم العديد من وجهات دبي الترفيهية، بما في ذلك المنتزهات ومراكز التسوق والمتاحف، مجموعة من الباقات والعروض الرمضانية المميزة، ما يمكّن العائلة من الاستمتاع بوقتها بسهولة وبأسعار معقولة. وتحافظ دبي على صدارتها بصفتها الوجهة الأولى للعائلات خلال شهر رمضان بفضل ما تتميز به من مجموعة واسعة من خيارات الترفيه التفاعلية.

وتوفر الإمارة عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية العائلية في الهواء الطلق، بما في ذلك تجارب السفاري الصحراوية الليلية ورحلات قارب الداو في وقت الغروب وركوب الجمال، ما يتيح للعائلات فرصة قضاء وقت لا يُنسى خلال شهر رمضان المبارك واستكشاف الجمال الطبيعي المميز للإمارة مع مجموعة من الخيارات الترفيهية التي تلبي جميع التطلعات.

كما تحتضن دبي عدداً من المنتزهات الترفيهية التي تستقبل الزوار حتى وقت متأخر، بما فيها آي إم جي عالم من المغامرات، ودبي باركس آند ريزورتس. وتوفر هذه المنتزهات العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك مجموعة منوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المميزة.

وتشكل مراكز التسوق المشهورة عالمياً في دبي إحدى الوجهات الرئيسية لقضاء وقت مميز، لما تقدمه من مجموعة من الأنشطة والمرافق الترفيهية المناسبة للعائلات خلال شهر رمضان المبارك. وتقدم هذه المراكز، بما في ذلك دبي مول ومول الإمارات ودبي هيلز مول، مجموعة من الأنشطة المليئة بالمرح وعروض البيع بالتجزئة المميزة والتجارب السينمائية العصرية وخيارات تناول الطعام الفاخرة، إضافة إلى تشكيلة من الأطباق والنكهات العالمية وغيرها الكثير.

ويقدم عالم آية، بموقعه المميز في قلب دبي، تجربة ترفيهية غامرة مع مجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية المثالية لعشاق العروض الرقمية من النجوم والحدائق المزهرة وغيرها الكثير.

ويشكل سوق M2L في مركز دبي المالي العالمي وجهة فريدة للزوار الباحثين عن تجربة رمضانية أصيلة في دبي. ويقدم السوق، بموقعه التميز في قلب حي دبي المالي، مجموعة من المأكولات والحلويات والمشروبات العربية التقليدية التي تشكل خياراً مثالياً لوجبة الإفطار والسحور. كما يمكن للزوار زيارة الأكشاك التي تبيع القطع اليدوية المحلية والتذكارات والهدايا المميزة، إلى جانب خيارات المأكولات الشهية. ويضم السوق أيضاً عدداً من الأنشطة الرمضانية التقليدية، مثل فن الرسم بالحناء وعروض الصقارة التراثية. ويركز سوق M2L على مبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية ويلتزم بالحد من النفايات ويشجع على الممارسات الصديقة للبيئة، ما يجعله وجهة مميزة تستحق الزيارة.

فيما تشكل القرية العالمية وجهة مفضلة للجمهور على حد سواء خلال شهر رمضان المبارك. وتنقل الوجهة العائلية متعددة الثقافات الزوار في رحلة ثقافية مميزة عبر العالم مع مجموعة متنوعة من الأجنحة التي تمثل مناطق ودول مختلفة. وتقدم القرية العالمية لزوارها تجربة غامرة خلال الشهر الكريم من خلال الأنشطة والفعاليات العديدة المتنوعة، والتي تحتفي بالتقاليد والثقافة الغنية لدولة الإمارات والعالم العربي. وتشمل أنشطة القرية العالمية تجارب الإفطار، والعروض الثقافية الحية، ومجموعة من الأنشطة الدينية، مثل قراءة القرآن الكريم والمحاضرات الدينية. كما تضم تشكيلة واسعة من خيارات التسوق، بدءاً من القطع اليدوية المحلية ووصولاً إلى منتجات العلامات التجارية العالمية.

ويمكن للعائلات المشاركة بمجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة طيلة أيام الشهر الفضيل، بما في ذلك زيارة أسواق دبي الشهيرة والاستمتاع بالمأكولات والحلويات الرمضانية وأجواء الزينة والاحتفالات. وتستضيف الإمارة عدداً من الفعاليات والمهرجانات المميزة خلال شهر رمضان، بما في ذلك سوق رمضان الليلي الذي يسلط الضوء على مجموعة بارزة من الفنون والحرف اليدوية المحلية. كما يمكن لجميع أفراد العائلة والأصدقاء المشاركة في الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة، بما في ذلك الرسم بالحناء وورش عمل فن الخط، إلى جانب الفنون الإسلامية والحرف اليدوية. ويمثل شهر رمضان المبارك وقتاً مميزاً يمنح السكان والزوار في دبي تجربة ثقافية غامرة ويجمع العائلة والأصدقاء في أجواء احتفالية اجتماعية لا مثيل لها.

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