5 أسواق رئيسية تستحوذ على 40 % من إجمالي أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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استحوذت 5 أسواق رئيسية على 40 % من عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» الذي تجاوز 30 مليون عضو هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وأستراليا والهند، بحسب تقرير صادر عن شركة «سيمبلي فلايينغ SimpliFlying» المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير أنه مع استثناء الأسواق المحلية فإن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» يتفوق بفارق كبير على المنافسين العالميين الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على أسواقهم المحلية الكبيرة جداً من حيث عدد السكان مقارنة بالإمارات.

وبحسب التقرير جاءت المملكة المتحدة أولى من حيث عدد الأعضاء المنضمين لبرنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» وذلك بنحو 4 ملايين عضو، حيث تشغل طيران الإمارات رحلاتها إلى 6 مدن هي لندن وإدنبرة وغلاسكو ومانشستر ونيوكاسل وبرمنغهام، وخلال فصل الصيف سيصل عدد رحلات الناقلة إلى نحو 11 رحلة يومياً.

وتشهد أسواق الولايات المتحدة التي تشهد مستويات نمو كبيرة جاءت في المركز الثاني بنحو 3 ملايين عضو، وهو يعتبر من أسرع الأسواق نمواً لاسيما أن 10 % من المنضمين الجدد للبرنامج يأتون من السوق الأمريكية، ومع اتفاقية المشاركة بالرمز مع يونايتد إيرلاينز أصبح بإمكان أعضاء سكاي واردز كسب واستبدال مع «يونايتد مايلج بلاس» لذلك من المتوقع أن يرتفع أعداد أعضاء سكاي ورادز بشكل كبير في السوق الأمريكية. وجاء في المركز الثالث كل من أستراليا والهند والإمارات بـ2 مليون عضو لكل دولة.

ونحو 20 % من سكان الإمارات هم أعضاء بالبرنامج. وجاءت الهند ضمن أهم الأسواق نظراً لنشاط طيران الإمارات بهذا السوق حيث تشغل الناقلة رحلات إلى 9 وجهات في الهند بينما تشغل رحلات إلى 4 وجهات في أستراليا التي تعتبر من الأسواق المهمة للناقلة.

وواصل «سكاي واردز طيران الإمارات»، منذ إطلاقه في 2000، توسيع وتنويع شراكات علامته التجارية ويرتبط برنامج الولاء حالياً مع أكثر من 150 شريكاً، بما في ذلك 16 ناقلة جوية، وأكثر من 100 سلسلة فندقية، و33 شريكاً مالياً، و22 شريكاً للبيع بالتجزئة وأنماط الحياة و7 شركاء لتأجير السيارات.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حصل أكثر من 8.5 ملايين عضو «سكاي واردز طيران الإمارات» على 150 مليار ميل سكاي واردز، من خلال الشراكة.

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