طيران الإمارات ويونايتد تفعّلان اتفاقية الرمز المشترك

المصدر: البيان

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باشرت طيران الإمارات ويونايتد تفعيل شراكة الرمز بينهما، ما يتيح لعملاء أكبر ناقلة دولية في العالم سهولة الوصول إلى عدد كبير من الوجهات في الولايات المتحدة.

واعتباراً من 30 مارس الجاري، سيتمكن عملاء طيران الإمارات المسافرين إلى ثلاثة من أكبر مراكز الأعمال في أمريكا (شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو) من متابعة سفرهم بسهولة عبر شبكة واسعة تغطي أكثر من 150 مدينة في الولايات المتحدة، على الرحلات التي تشغّلها يونايتد. والتذاكر متاحة للشراء الآن على emirates.com وكذلك من خلال القنوات التجارية بما في ذلك وكالات السفر.

ويتوفر في المقابل لعملاء طيران الإمارات في الولايات المتحدة الذين يخططون لرحلات إلى دبي وعبرها، عدد كبير من الخيارات ويمكنهم الاستفادة من خدمات يونايتد لمواصلة سفرهم بسهولة على رحلات طيران الإمارات المتجهة إلى دبي عبر شيكاغو أو هيوستن أو سان فرانسيسكو، ومتابعة سفرهم عبر دبي إلى عشرات المدن في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

ويستمتع المسافرون على رحلات طيران الإمارات بالخدمات الحائزة جوائز ومجموعة من المزايا التي توفرها اتفاقية الرمز المشترك، ومنها التخطيط للرحلة بأكملها بتذكرة واحدة والاستفادة من وزن الأمتعة المتاح، بالإضافة إلى سهولة إنجاز إجراءات السفر واستلام الأمتعة في الوجهة النهائية.

وتشمل الشراكة أيضاً برنامجي المسافر الدائم للناقلتين، سكاي واردز ومايليج بلاس، ما يتيح للأعضاء المؤهلين الاستمتاع بمكافآت الولاء عند سفرهم على رحلات معينة على شبكة مشتركة تغطي أكثر من 300 وجهة عبر العالم.

وتفتح شراكة الرمز مجموعة من الوجهات الشهيرة التي يمكن لركاب طيران الإمارات الوصول إليها عبر البوابات الثلاث، مثل أتلانتا وأوستن ودنفر ومينيابوليس وفينيكس، على سبيل المثال لا الحصر. ويمكن لركاب طيران الإمارات الذين يخططون لرحلات إلى وجهات مثل ديترويت، السفر مباشرة من دبي إلى شيكاغو أو هيوستن، ومواصلة سفرهم ببساطة وسهولة مع يونايتد إلى الوجهة النهائية.

كما تمتد الفوائد إلى الركاب الذين يسافرون من الولايات المتحدة، حيث يمكنهم الوصول مع يونايتد من مختلف المدن إلى أحد المحاور الثلاثة ومواصلة سفرهم على رحلات طيران الإمارات إلى دبي وعبرها.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحن سعداء للغاية بتفعيل هذه الشراكة التاريخية بالرمز مع يونايتد وتوسيع تواجدنا بشكل كبير في الولايات المتحدة. وسوف تساعدنا شبكة يونايتد الواسعة عبر الأميركتين على تقديم مزيد من الخيارات لقاعدة عملائنا من جميع أنحاء العالم، وتلبية الطلب من مختلف القطاعات، بما في ذلك السياح ورجال الأعمال والتنفيذيين والطلبة الذين يمكنهم الآن الاتصال بسلاسة من وإلى شبكة أوسع تغطي 150 نقطة محلية".

وهناك أيضاً ترتيبات انترلاين بين طيران الإمارات والولايات المتحدة تتيح للمسافرين الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الوجهات في الأمريكتين خارج الولايات المتحدة. ويمكن للعملاء الاختيار من عشرات النقاط الأخرى في كندا والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية، بينما يتمتعون بوسائل الراحة مثل بساطة مسارات الرحلات بتذكرة واحدة واتصالات سلسة عبر المحاور الثلاثة (شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو).

وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلات بين مركزها الرئيسي في دبي و12 مدينة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خمس نقاط عبر كندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين.

فرص أوسع وفوائد أكثر

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات،بموجب الاتفاقية، كسب الأميال أثناء السفر عبر شبكة يونايتد الدولية والمحلية، واستبدالها بمكافآت الرحلات مع يونايتد في الدرجة السياحية (بدءاً من 8000 ميل لتذكرة مكافأة باتجاه واحد) وفي درجة رجال الأعمال (بدءاً من 16 ألف ميل لتذكرة مكافأة باتجاه واحد).

وتمكّن الشراكة أيضاً أعضاء برنامج مايلج بلاس من كسب الأميال على شبكة طيران الإمارات عند السفر من نيوارك مع يونايتد إلى دبي وما بعدها إلى وجهات محددة تديرها طيران الإمارات.

ويواصل "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج الولاء الخاص بطيران الإمارات وفلاي دبي الحائز جوائز، تقديم امتيازات حصرية لأعضائه الذين يفوق عددهم 30 مليوناً.

شبكة طيران الإمارات في الأمريكتين

تغطي شبكة طيران الإمارات 17 نقطة في الأمريكتين، بما فيها 12 مطاراً في الولايات المتحدة هي: بوسطن لوغان الدولي، نيويورك جيه اف كيه، لوس أنجلوس، هيوستن جورج بوش الدولي، شيكاغو أوهير الدولي، واشنطن دي سي دوليز الدولي، سياتل تاكوما، نيووارك ليبرتي الدولي، أورلاندو، دالاس فورتورث، سان فرانسيسكو وميامي. وتخدم طيران الإمارات تورنتو في كندا، ومكسيكو سيتي في المكسيك، وساو باولو وريو دي جانيرو في البرازيل، وبوينس أيرس في الأرجنتين.

طيران الإمارات

تخدم طيران الإمارات العملاء في القارات الست عبر مركزها العالمي في دبي، وتقدم خدمات نقل عالية الجودة تسهل السياحة والتجارة.

وتحظى الناقلة بتقدير العملاء بفضل خدماتها الرائدة على الأرض وفي الأجواء، على أيدي قوة عاملة تمثل أكثر من 160 دولة.

وتشغل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 ذات الجسم العريض، وتوفر مقصورات فسيحة وميزات عالية على متن الطائرة مثل حمّام الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات A380، ونظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الفريد ice، الحائز جوائز "الأفضل في الأجواء" لمدة 17 عاماً متتالية.

وتلتزم طيران الإمارات بالمسؤولية البيئية في عملياتها، وتركز على 3 مجالات: الحد من الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، وحماية الحياة البرية والموائل.

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