طاقم طيران الإمارات يكملون التدريب على التعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: البيان

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نفذت طيران الإمارات تدريباً متخصصاً لطاقم الطائرة والموظفين الأرضيين لتعزيز الخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم، بمن فيهم المصابون بمتلازمة التوحّد، وذلك بالتعاون مع مطار دبي الدولي. وتضمّن التدريب خطة سفر لضمان راحة الركاب قبيل الرحلة أثناء انتقالهم داخل المطار وعلى متن الطائرة.

وأكمل أكثر من 24 ألفاً من طاقم الطائرة والموظفين الأرضيين حول العالم دورة طيران الإمارات التدريبية "مقدمة في التوحد والإعاقات الخفية". وتغطي الدورة، التي أطلقت عبر الإنترنت لأول مرة في عام 2022، مجموعة من المواضيع، تشمل السياسة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الهمم، والتعريف بالتوحد، والنصائح العملية حول كيفية مساعدة الركاب ذوي الإعاقات الخفية، والاستجابة بتعاطف، ومعلومات حول أنظمة الدعم الرسمية لمساعدة الركاب في المطار.

ويُصنف طيف التوحد على أنه إعاقة خفية، وهو اضطراب عصبي وتنموي يؤثر على كيفية تفاعل الناس مع الآخرين والتواصل والتعلم والتصرف. ويُعرف باسم اضطراب الطيف لأن هناك اختلافات واسعة في أنواع وشدة الأعراض التي يعاني منها الأشخاص، ومجموعة من الاحتياجات الحسية. وقد تبدو تجربة المطار والطائرة لبعض المسافرين صاخبة جداً أو مشوقة جداً أو غير مألوفة جداً أو متعبة للغاية. وهذه بعض المجالات التي تسعى طيران الإمارات جاهدة من خلالها لتسهيل تجارب سفر إيجابية ومدروسة للعملاء المصابين بالتوحد.

قبل الرحلة

معلومات مسبقة

تدعم طيران الإمارات الركاب ذوي الإعاقات الخفية من خلال توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات مقدماً، بحيث يمكن للعائلات التخطيط والتدرب والاطمئنان على سفرهم. ويتعين على المسافرين مراجعة صفحة السفر الميسر على موقع emirates.com للحصول على معلومات والاتصال مع مكتب طيران الإمارات المحلي لأي استفسارات.

اختيار مجاني لمقاعد المصابين بالتوحد والمرافقين

تسهّل طيران الإمارات قدر الإمكان اختيار المقاعد المفضلة مجاناً للمصابين بالتوحد، ولا سيما المقاعد الفاصلة في مقدمة ووسط الطائرة. ويمكن طلب ذلك مسبقاً عبر مركز خدمة الإمارات.

رمز DPNA للحصول على دعم إضافي

يشير رمز DPNA إلى "راكب ذي إعاقة ذهنية أو تنموية بحاجة إلى المساعدة". يمكن تضمين رمز DPNA على الحجز الذي يُجرى شخصياً، او عبر الهاتف أو عن طريق وكيل سفر، ويتم وضعه بمجرد الإعلان عن الإعاقة الخفية، بحيث يتلقى الراكب طوال رحلته مساعدة خاصة من الموظفين.

دراسة "دليل أصدقاء التوحد"

تعاونت طيران الإمارات مع مطار دبي الدولي على أداة تخطيط شاملة لما قبل سفر ذوي الإعاقات الخفية. يوفر دليل أصدقاء التوحد الذي أعده مطار دبي الدولي شرحا تفصيلياً ومصوراً لكل واحدة من مراحل الرحلة عبر المطار وحتى الصعود إلى الطائرة، وتفاصيل الخدمات المتاحة.

طلب الوجبات مسبقاً

قد يفضل بعض الركاب وجبة خاصة على متن الطائرة إذا كانت لديهم حاجة حسية. يمكن طلب ذلك قبل 24 ساعة على الأقل على www.emirates.com أو على تطبيق طيران الإمارات. تتوفر خيارات لطلب وجبات خالية من الغلوتين ووجبات خفيفة ووجبات نباتية ووجبات لمرضى السكري. ويمكن للعائلات المسافرة برفقة مصاب بالتوحد طلب وجبة خاصة مسبقاً بالاتصال مع مركز خدمة الإمارات.

اختيار البرامج الترفيهية مسبقاً

يمكن تنزيل تطبيق طيران الإمارات قبل الرحلة، واختيار الأفلام أو البرامج التلفزيونية أو قوائم تشغيل الموسيقى المفضلة. وبمجرد صعود الراكب على متن الطائرة، يمكن مزامنة قائمة التشغيل المنسقة شخصياً على الفور مع نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، ما يوفر الوقت ويمكّن الراكب من الاستقرار في الرحلة بشكل أسرع مع راحة المحتوى المألوف.

الوصول إلى المطار

مواقف سيارة مجاناً لساعتين

يحصل أصحاب الهمم على مواقف مجانية للسيارات في جميع مباني الركاب بمطار دبي الدولي لمدة ساعتين. يمكن أيضاً حجز سيارات الأجرة لأصحاب الهمم عبر "دبي للمواصلات" بالاتصال على الرقم المجاني 80088088.

رمز عباد الشمس الخاص بالإعاقات المخفية

عباد الشمس هو رمز معترف به عالمياً للإعاقات الخفية. يضع موظفو طيران الإمارات الذين تم تدريبهم بشكل خاص دبوس أو شارة عباد الشمس، بحيث يمكن للمسافرين ذوي الإعاقات الخفية التعرف عليهم بسهولة. يُنصح الراكب بإعلان إعاقته الخفية لهؤلاء الموظفين وتسلم شارة عباد الشمس وارتدائها، ليحصل والمرافقين على أولوية خاصة طوال تجربة سفرهم. هناك العديد من النقاط الواضحة بسهولة مع ظهور عباد الشمس على الشاشات الرقمية، حيث يمكن منها استلام الشارات.

مسار صديق للتوحد

يضمن المسار الصديق للتوحد في مطار دبي الدولي لأصحاب الهمم التنقل عبر المطار بهدوء وسرعة، مع عدد قليل جداً من الركاب الآخرين. ويشمل ذلك أولوية إنهاء إجراءات السفر ومراقبة الجوازات والأمن والجمارك. وهناك علامات أرضية واضحة تحدد المسار.

الأولوية أو تأخير الصعود إلى الطائرة حسب الرغبة

يعطي موظفو طيران الإمارات الأشخاص الذين أعلنوا عن إعاقتهم الخفية اختيار أولوية الصعود إلى الطائرة أو التأخر، وذلك حسب رغبتهم.

تجربة طيران الإمارات على متن الطائرة

مقاعد متجاورة للعائلات

تبذل طيران الإمارات قصارى جهدها لتوفير مقاعد متجاورة للعائلات مع أطفال، ويجلس الراكب الذين أعلن عن إعاقته الخفية بجانب مرافقه أو ولي أمره.

سماعات إلغاء الضوضاء

يحصل راكب الدرجة الأولى أو درجة الأعمال، الذي لديه حساسية سمعية، على سماعات إلغاء الضوضاء لحجب أصوات المقصورة المحيطة.

مجلة "فلاي وذ مي"

يمكن للأطفال على متن الطائرة طلب نسخة من حزمة أنشطة طيران الإمارات "فلاي وذ مي"، مع عبوتها الخاصة من أقلام التلوين، والتي تحتوي على خرائط عالم مناسبة للأطفال وألغاز ودروس لتعلّم الرسم وصفحات تلوين، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية عن دبي وحماية البيئة.

اختيار البرامج الترفيهية

يستمتع ركاب رحلات طيران الإمارات بمكتبة ترفيهية عالمية، مع أكثر من 45 فيلماً حائزاً جائزة أوسكار، و5000 قناة ترفيهية حسب الطلب، وأكثر من 1500 فيلم و1500 ساعة من البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية بأربعين لغة، و5 قنوات بث تلفزيوني حي، بما في ذلك الأخبار من BBC وCNN و"سكاي نيوز عربية" وقناتين مع تغطية رياضية حية "سبورت Sport 24" و"سبورت 24 إكسترا Sport 24 Extra". ويحتوي نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice أيضاً على نحو 100 لعبة فيديو يمكن أن يلعب بعضها ركاب جالسون في مقاعد متباعدة.

وتواصل طيران الإمارات تعاونها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك مطارات دبي وجمارك دبي وشرطة دبي ومركز دبي للتوحد لتحسين تجربة السفر للمسافرين ذوي الإعاقات الخفية، وهي ملتزمة بالعمل للمساعدة في خلق عالم يشعر فيه الأفراد المختلفون بالقبول والراحة والتمكين.

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