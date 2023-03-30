تدفقات السياح إلى دبي من 7 أسواق تتجاوز ما قبل الجائحة

المصدر: دبي – بشار باغ

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ارتفعت أعداد السياح إلى دبي من 7 أسواق عالمية خلال شهر يناير 2023 إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2019 أي ما قبل الجائحة، وذلك بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وارتفع عدد السياح من هذه الأسواق السبعة إلى 309 آلاف سائح في يناير 2023 مقارنة بـ 233 ألف سائح في يناير 2019، فيما واصلت أهم الأسواق الدولية الأخرى المصدرة للسياح إلى دبي التعافي التدريجي مع مطلع العام الجاري مع توقعات بأن تتجاوز العديد منها أرقام ما قبل الجائحة خلال العام الجاري.

كازاخستان أولى

وحلت كازاخستان أولى من حيث نمو أعداد السياح إلى دبي مقارنة بما قبل الجائحة، حيث استقطبت الإمارة في يناير الماضي 29 ألف سائح من كازاخستان مقارنة بـ 12 ألفاً في الشهر نفسه عام 2019 بنمو 136 %. وجاءت روسيا ثانياً بنمو 58 %، حيث ارتفع عدد الزوار من روسيا إلى 115 ألف سائح في يناير مقارنة بـ 72 ألفاً في يناير 2019. وحلت كندا ثالثة مسجلة 27 % نمواً بأعداد السياح القادمين منها إلى دبي، حيث استقبلت دبي خلال يناير من العام الجاري 21 ألف سائح مقارنة بـ 17 ألف سائح في يناير 2019.

وارتفعت أعداد السياح القادمين إلى دبي من إيطاليا من 26 ألف سائح في يناير 2019 إلى 29 ألف سائح في يناير من العام الجاري بنمو وقدره 12 %. واستقبلت دبي في يناير الماضي 16 ألف سائح من هولندا مقارنة بـ 14 ألفاً في يناير من 2019 بنمو 11 %، كما ارتفعت أعداد زوار دبي من مصر بنسبة 9 %، حيث سجل يناير الماضي 32 ألف سائح من مصر مقارنة بـ 29 ألفاً في الشهر ذاته من 2019. كما ارتفعت أعداد السياح من الولايات المتحدة إلى 67 ألف سائح في يناير الماضي مقارنة بـ 63 ألفاً في يناير 2019 بنمو 5 %.

وبمقارنة تدفقات السياح إلى دبي من أهم الأسواق الدولية خلال العام الماضي بأكمله مقابل العام 2019، تبرز كازاخستان في مقدمة الأسواق التي تجاوزت معدلات ما قبل الجائحة، حيث ارتفع أعداد زوار دبي من كازاخستان خلال العام الماضي إلى 234 ألف سائح مقارنة بـ 147 ألفاً في العام 2019 بأكمله، أي بنمو وقدره 59%، فيما استقبلت دبي العام الماضي 1.3 مليون سائح من سلطنة عمان مقارنة بمليون و30 ألفاً خلال العام 2019 أي بنمو 27 %.

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