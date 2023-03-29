53 مليار درهم إيرادات «فلاي دبي» في 10 أعوام

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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نجحت «فلاي دبي» خلال السنوات العشر الماضية في تحقيق أداء مالي قوي بالرغم من الضغوطات والتحديات الاقتصادية التي واجهت الأداء التشغيلي لقطاع الطيران العالمي، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الناقلة على خارطة السفر الدولي رغم حداثتها.

وأظهر رصد «البيان» لتقارير الناقلة المالية نجاح فلاي دبي في تحقيق إيرادات بلغت نحو 52.9 مليار درهم خلال الفترة خلال الأعوام العشرة الماضية، من ضمنها 9.1 مليارات درهم خلال العام الماضي حيث سجلت الناقلة إيرادات تاريخية تعادل إجمالي الإيرادات في عامي 2020 و2021.

وفي الوقت التي كانت تعاني فيه جميع شركات الطيران المحلية والعالمية من تبعات جائحة كوفيد وتباطؤ حركة السفر، نجحت فلاي دبي في تجاوز هذه المرحلة مع مواصلة التوسع والنمو واستلام الطائرات الجديدة وتعزيز الإيرادات والأرباح، حيث أظهرت البيانات أن الناقلة حققت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إيرادات بلغت قيمتها 17.2 مليار درهم.

ورغم تسجيل خسائر في العام 2020 بقيمة 712.6 مليون درهم نتيجة توقف الحركة الجوية في معظم الدول إلا أن الناقلة نجحت بعد ذلك في تعويض الخسائر بفضل المرونة التي اتبعتها في التعامل مع الجائحة حيث حققت الشركة أرباحاً بقيمة 841 مليون درهم خلال العام 2021 في الوقت الذي حققت فيه معظم شركات الطيران عن خسائر، كما سجلت أرباحاً تاريخية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال العام 2022.

وأظهرت البيانات أن أعداد المسافرين على متن فلاي دبي إلى شبكتها العالمية التي تضم أكثر 114 وجهة خلال أعوام الجائحة 2020 و2021 و2022 وصل إلى نحو 19.4 مليون مسافر منها 10.6 ملايين مسافر خلال العام الماضي 2022 ما يعكس نجاح الناقلة في تجاوز تبعات كوفيد 19، في حين أن الشركة نقلت أكثر من 90 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.

وجهات جديدة

ومع زيادة الطلب على السفر، تواصل «فلاي دبي» إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها، بعد أن دشنت وجهات عبر إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، حيث أظهرت التقارير السنوية أن الناقلة نجحت على مدى الأعوام الماضية في افتتاح أكثر من 75 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي وذلك من إجمالي 114 وجهة تصل إليها الناقلة.

وأظهرت شركة فلاي دبي أنها تسلمت خلال الأعوام الأربعة الماضية 29 طائرة من طراز 737 ماكس 8 بقيمة دفترية تصل إلى 12.94 مليار درهم، بحسب جداول التسليم لدى شركة بوينغ المصنعة لهذه الطائرة، وتشغل أسطولاً موحداً من 76 طائرة بوينغ 737 ويتضمن: 30 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و43 بوينغ 737 ماكس 8 و3 بوينغ 737 ماكس 9.

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