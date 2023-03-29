الصين تعود للمشاركة في سوق السفر العربي بعد غياب 3 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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يستعد العارضون ومتخصصو السفر الصينيون للمشاركة مجدداً في معرض سوق السفر العربي 2023، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو، بعد غياب ثلاث سنوات عن المشاركة في الحدث.

وقد رفعت الصين قيود السفر المتعلقة بفيروس (كوفيد19) في 8 يناير 2023، مما سمح للسياح الصينيين بالسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى الحجر الصحي، حيث ارتفعت حجوزات السفر إلى الخارج خلال العام الصيني الجديد بنسبة 540 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقًا لبيانات من موقع السفر الصيني Trip.com.

تعافٍ

وتوقع ستيف ساكسون، الشريك في شركة ماكينزي، ومقرها في شنتشين الصينية من خلال تقرير أعدته شبكة سي إن إن الإخبارية، بأن السوق الصينية الصادرة ستتعافى إلى حوالي ستة ملايين شهريًا بحلول صيف عام 2023، مدفوعًا بالطلب المكبوت خصوصاً من قبل الشباب والأثرياء الصينيين.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «أصبحت الصين أكبر سوق مصدرة في العالم في عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار في الخارج. ومع ذلك، فإن عزلها عن السوق العالمية على مدى السنوات الثلاث الماضية قد أعاد الصناعة إلى الوراء بما يقدر بـ840 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 16 % من 1.7 تريليون دولار تنفق سنويًا على السياحة العالمية، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية».

زيادة

واستقبلت دبي ما يقرب من مليون زائر صيني في عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 15 % مقارنة بعام 2018. وبينما كان عدد الزوار الصينيين الذين استقبلتهم دبي وعددهم 154 ألفًا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، فقد انخفض عددهم بنسبة 83 % مقارنة بالفترة نفسها قبل عام 2020، كما ارتفع عددهم بنسبة 115 % على أساس سنوي، وهو ما يبشر بالخير ليس فقط لدبي، ولكن أيضًا لقطاع السياحة في الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

ويجب أن تكون الوجهات الشهيرة مثل: دبي والعلا السعودية ومصر والأردن، والتي يتم تسويقها باستمرار إلى الشركات الصينية المتجهة إلى الخارج ومن شركة إلى شركة، في وضع مثالي للاستفادة من الزيادة المتوقعة للزائرين الصينيين. وأكد سوق السفر بالفعل مشاركة العارضين الصينيين الرئيسيين مثل: فلايت روتس 24 ترافيل وشنتشن جود لاك تريب الدولية وترافيل وورلد تشاينا، مع توقع المزيد من الحجوزات قبل انطلاق المعرض.

وسيكون سفر الأعمال جزءًا لا يتجزأ من إعادة انتعاش قطاع السياحة، ووفقًا لأحدث استطلاع أجراه معهد شنغهاي للدراسات الدولية وشركة بي دبليو سي تشاينا، فإن أكثر من 75 % من الشركات الصينية التي شملها الاستطلاع كانت تتطلع إلى دخول أو توسيع وجودها في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع تصدر الإمارات والسعودية لأفضل الوجهات للمستثمرين.

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